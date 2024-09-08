Пытались провернуть покушение на гауляйтера – рассказываем о малоизвестной операции трёх белорусок

Профилактика исторической амнезии. 8 сентября во всем мире отмечают Международный день памяти жертв фашизма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Скорбная дата посвящена миллионам, противостоящих нацистскому режиму. Ведь все они рисковали своей жизнью во имя свободы и справедливости. Одним из таких реальных эпизодов стало смелое, но неудавшееся покушение на гауляйтера Беларуси Курта фон Готтберга. В 1943-м отважные белоруски Мария и Елена Чижевские вместе с Надеждой Моисеевой решились на этот отчаянный шаг. О подробностях этой малоизвестной, но героической истории в сюжете нашего корреспондента Александра Бойцова.

Не забыть никогда! Даже детская память не может стереть подробности тех страшных лет. Минск оккупировали, когда ей было всего шесть лет. И сейчас, спустя более чем восемь десятилетий, Елена Васильевна переживает тот страх, словно это было вчера. Тем более у 90-летней женщины на теле остались бесчеловечные напоминания. Роспись плетью. Так обошелся немецкий солдат. Помнит и то, как ей, маленькой девочке, приходилось прятаться в теплицах от рейхсфюрера СС Гимллера. Но средь кошмаров искрой теплой из прошлого были воспоминания о Марии Павловне Чижевской, работавшая в столовой «Белого дома» в Лошице.

Елена Зеленко, жительница Минска:

Она работала на парниках, а я с братом носили ей зелень. Она в «Белом доме» была, она нас подкармливала, угощала нас всегда. Я ее знала очень хорошо. А Надя работала горничной там.

В 1943 году группа подпольщиков во главе с Марией Осиповой ликвидировали гауляйтера Беларуси Вильгельма Кубэ. На смену ему был назначен бывший руководитель СС и полиции в Беларуси Курт фон Готтберг. Человек, непосредственно ответственный за этнические чистки и уничтожение белорусского населения. Фашист такой особо кровавой масти. Потому сразу после назначения он попал в разработку советского центра. Операция ликвидация планировалась тщательно. Одну из таких возглавил немец-перебежчик Карл Кляйнюнг. В состав группы вошли три девушки: Мария Чижевская с дочкой Еленой и студентка Минского медуниверситета Надежда Моисеева.

Сергей Каун, старший преподаватель исторического факультета Белорусского государственного университета:

Это Мария Павловна Чижевская, псевдон подпольный «Мать». В эту же группу входила ее дочь, которой было 19 лет, Елена Антоновна Чижевская, которая была переводчицей. Тоже у нее был подпольный псевдоним «Дева». И, наконец, третьей тоже очень активным деятелем этой группы была Елена Петровна Моисеева. У нее тоже был псевдоним «Подруга».