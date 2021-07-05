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На «Кургане Дружбы» прошла встреча представителей Беларуси, России и Латвии в память о погибших во время ВОВ

05 июля 2021 06:30
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Новости Беларуси. На «Кургане Дружбы» прошла встреча представителей Беларуси, России и Латвии. В 2021 году каждая делегация из-за эпидситуации находилась на территории своей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На «Кургане Дружбы» прошла встреча представителей Беларуси, России и Латвии в память о погибших во время ВОВ-1

Но от этого значимость международной встречи не уменьшилась. Здесь состоялось богослужение по погибшим во время Великой Отечественной войны. После – делегации трех государств обратились друг к другу с приветственным словом. Участие во встрече принял и госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Российская сторона передала белорусам факел, от которого зажгли костер дружбы.

На «Кургане Дружбы» прошла встреча представителей Беларуси, России и Латвии в память о погибших во время ВОВ-4

Очень важно чтить память, помнить ту войну. Мы видим, как хотят перевернуть нашу историю. Это недопустимо.

На «Кургане Дружбы» прошла встреча представителей Беларуси, России и Латвии в память о погибших во время ВОВ-7

Оба моих деда тоже были участниками Великой Отечественной войны. Они начинали свой путь в 16-летнем возрасте в партизанских отрядах. Далее находились в Красной армии, и один из них дошел до Берлина.

На «Кургане Дружбы» прошла встреча представителей Беларуси, России и Латвии в память о погибших во время ВОВ-10

Международная встреча прошла в 62-й раз на «Кургане Дружбы». Монумент расположен на стыке трех границ – Беларуси, России и Латвии в память о сотрудничестве партизанских отрядов во время Великой Отечественной войны. Земля на курган была привезена с воинских захоронений и мест гибели освободителей.

# Великая Отечественная война # общество # Ольга Шерснёва # Фотофакт

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