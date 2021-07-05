На «Кургане Дружбы» прошла встреча представителей Беларуси, России и Латвии в память о погибших во время ВОВ

Новости Беларуси. На «Кургане Дружбы» прошла встреча представителей Беларуси, России и Латвии. В 2021 году каждая делегация из-за эпидситуации находилась на территории своей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но от этого значимость международной встречи не уменьшилась. Здесь состоялось богослужение по погибшим во время Великой Отечественной войны. После – делегации трех государств обратились друг к другу с приветственным словом. Участие во встрече принял и госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Российская сторона передала белорусам факел, от которого зажгли костер дружбы.

Очень важно чтить память, помнить ту войну. Мы видим, как хотят перевернуть нашу историю. Это недопустимо.

Оба моих деда тоже были участниками Великой Отечественной войны. Они начинали свой путь в 16-летнем возрасте в партизанских отрядах. Далее находились в Красной армии, и один из них дошел до Берлина.