На «красный» и на велосипеде: какова статистика по ДТП с участием детей?

Школьники на каникулах. А для столичной Госавтоинспекции начинается не самая легкая пора. Во время каникул число дорожных происшествий с участием детей увеличивается. В программе «Большой город» озвучили неутешительную статистику.

Александра Попова, начальник отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома :

За 4 месяца 2020 года было зафиксировано 16 ДТП, в которых 18 несовершеннолетних пострадали. В основном, это пешеходы. Также встречаются и велосипедисты. В текущем месяце также было ДТП с участием несовершеннолетнего, который пострадал по своей вине – он пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора на велосипеде.