Ручка с ключом и ограничивающие перила. Как обезопасить ребёнка от падения из окна

Эта трагедия произошла год назад в Гомеле. Трехлетний малыш выпал из окна седьмого этажа. Беспечность бабушки и дедушки обернулась катастрофой. Мальчик упал на бетонную плиту под балконом. Ребенок скончался на месте. Такие печальные новости, к сожалению, появляются с завидной регулярностью.

Евгений Абрамович, заместитель начальника УОПП МОБ ГУВД Мингорисполкома:

С начала года уже несколько случаев падения малолетних детей. Один из последних случаев, когда мать оставила со своей двоюродной сестрой ребенка по месту жительства, а сама ушла на работу. В комнате, где было открыто окно, ребенку стало интересно, он встал на подоконник, на окне находилась москитная сетка, он попытался опереться на нее и ребенок выпал из окна. Квартира была расположена на первом этаже, ребенок сильных увечий и травм не получил.

Такой исход событий настоящее чудо. Чаще всего происходит иначе: маленькие испытатели получают травмы, несовместимые с жизнью, или навсегда остаются инвалидами. Виновники детских шагов в пропасть – родители.

Евгений Абрамович:

В практике были такие случаи, когда несовершеннолетние просто выглядывали из окна, но физиологические особенности детей заключаются в том, что голова перевешивает тело, и ребенок, не удержавшись на подоконнике, соскальзывает вниз.

Закрытое окно не всегда может уберечь малыша от незапланированного полета, а вот ручке с ключом и фиксатором справиться с детским любопытством под силу. Еще одна надежная защита ребенка от падения – решетки или ограничивающие перила на окна. При этом просвет между прутьями должен быть минимальным, чтобы любопытный малыш не мог просунуть голову. Виталий Мельников, мастер по ремонту окон:

Ручки с замками фиксируют в двух положениях: на закрытие либо на проветривание и замки детские, которые устанавливаются снизу на створку и крепятся к раме. Сложнее с детскими замками, их нужно устанавливать по шаблону, но перед этим нужно, если окно новое, то его отрегулировать, как надо в нужном положении либо поменять диагональ створки, иначе если этого не сделать, то может этот замок замкнуться и заблокировать створку.

Еще одна ошибка взрослых – слепо доверять безопасность своего чада москитным сеткам. Защитить она способна человека от насекомых, но никак не малыша от падения. Крепления сетки сделаны из очень хлипкого пластика, поэтому выдержать вес ребенка у конструкции никак не получится. Евгений Абрамович:

Это открытые окна, на которых есть москитные сетки. Дети думают, что это стекло, опираются и проваливаются. Родители пренебрегают элементарными мерами безопасности.