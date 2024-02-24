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На кого обратить внимание и почему важно проголосовать? Анонс ток-шоу «Большой город»

24 февраля 2024 07:59
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Единый день голосования уникален тем, что впервые совмещает две электоральные кампании. Выбираем депутатов парламента и местных Советов. Своим мнением о деятельности народных избранников и значимых событиях, происходящих в Беларуси, поделились гости ток-шоу «Большой город».

И вот о чем пойдет речь завтра, 25 февраля, в 10:00.

На кого обратить внимание и почему важно проголосовать? Анонс ток-шоу «Большой город»-1

Единый день голосования. Выбираем тех, кто будет представлять наши интересы – депутатов разных уровней.

На кого обратить внимание и почему важно проголосовать? Анонс ток-шоу «Большой город»-4

Приходите, избирайте, смотрите тех людей, кого вы знаете, за кем вы готовы пойти и кому вы доверяете.

Кто вызывает доверие? На что обратить внимание? Биография, судьба, достижения?

На кого обратить внимание и почему важно проголосовать? Анонс ток-шоу «Большой город»-7

Патриоты нашей страны, белорусы, которые понимают, что, кроме этой Родины, у нас, извините, другой быть не должно.

На кого обратить внимание и почему важно проголосовать? Анонс ток-шоу «Большой город»-10

Чего мы ждем от народных избранников?

На кого обратить внимание и почему важно проголосовать? Анонс ток-шоу «Большой город»-13

Умеет ли он говорить, умеет ли он слушать, не перебивая? Это очень важный аспект, на который люди всегда делают акцент.

Почему важно принять участие в голосовании? Что нам дает сплоченность в этом вопросе?

На кого обратить внимание и почему важно проголосовать? Анонс ток-шоу «Большой город»-16

Каждый голос важен, а несколько голосов – это уже наше решение. Если мы показываем, что мы вместе, едины, мы становимся сильнее.

На кого обратить внимание и почему важно проголосовать? Анонс ток-шоу «Большой город»-19

Чтобы люди приходили, улыбались, чтобы они этот день запомнили на всю жизнь.

На кого обратить внимание и почему важно проголосовать? Анонс ток-шоу «Большой город»-22

Екатерина Забенько, ведущая:
С праздником нас всех, с единым днем голосования!

Ток-шоу «Большой город». Выбираем будущее вместе!

# Выборы в Беларуси # общество # Екатерина Забенько

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