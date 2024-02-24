На кого обратить внимание и почему важно проголосовать? Анонс ток-шоу «Большой город»

Единый день голосования уникален тем, что впервые совмещает две электоральные кампании. Выбираем депутатов парламента и местных Советов. Своим мнением о деятельности народных избранников и значимых событиях, происходящих в Беларуси, поделились гости ток-шоу «Большой город». И вот о чем пойдет речь завтра, 25 февраля, в 10:00.

Единый день голосования. Выбираем тех, кто будет представлять наши интересы – депутатов разных уровней.

Приходите, избирайте, смотрите тех людей, кого вы знаете, за кем вы готовы пойти и кому вы доверяете. Кто вызывает доверие? На что обратить внимание? Биография, судьба, достижения?

Патриоты нашей страны, белорусы, которые понимают, что, кроме этой Родины, у нас, извините, другой быть не должно.

Чего мы ждем от народных избранников?

Умеет ли он говорить, умеет ли он слушать, не перебивая? Это очень важный аспект, на который люди всегда делают акцент. Почему важно принять участие в голосовании? Что нам дает сплоченность в этом вопросе?

Каждый голос важен, а несколько голосов – это уже наше решение. Если мы показываем, что мы вместе, едины, мы становимся сильнее.

Чтобы люди приходили, улыбались, чтобы они этот день запомнили на всю жизнь.