Отряд спецназначения «Гранит» создан в войсковой части 5448 внутренних войск МВД

Отряд специального назначения «Гранит» создан в Минске. Он базируется войсковой части 5448 внутренних войск МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Создание таких подразделений в разных регионах Беларуси уже подтвердило эффективность. Например, недавно благодаря отряду спецназначения «Рысь» был обезврежен диверсант в Лельчицком районе. Столичные бойцы при необходимости также не подведут.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Это подразделение было необходимо, потому что в городских условиях в нашей столице необходимо выполнять специальные задачи. Сегодня я вижу, что подразделение уже готово, сформировано, полностью укомплектовано, имеются специальная техника, вооружение.