Отряд спецназначения «Гранит» создан в войсковой части 5448 внутренних войск МВД

Отряд специального назначения «Гранит» создан в Минске. Он базируется войсковой части 5448 внутренних войск МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отряд специального назначения «Гранит» создан в Минске. Он базируется войсковой части 5448 внутренних войск МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Создание таких подразделений в разных регионах Беларуси уже подтвердило эффективность. Например, недавно благодаря отряду спецназначения «Рысь» был обезврежен диверсант в Лельчицком районе. Столичные бойцы при необходимости также не подведут.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Это подразделение было необходимо, потому что в городских условиях в нашей столице необходимо выполнять специальные задачи. Сегодня я вижу, что подразделение уже готово, сформировано, полностью укомплектовано, имеются специальная техника, вооружение.
В День защитников Отечества бойцов отряда специального назначения лично поздравил министр внутренних дел. В одном строю с ними находились и воспитанники военно-патриотических клубов. Это как нельзя лучше демонстрирует неразрывную связь поколений настоящих патриотов. Не обошлось и без приятных моментов. Были вручены погоны военнослужащим внутренних войск – очередные воинские звания им присвоены досрочно. Кроме того, состоялась церемония награждения победителей конкурса «Юный снайпер» на призы министра внутренних дел.