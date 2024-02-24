Прямой эфир

Отряд спецназначения «Гранит» создан в войсковой части 5448 внутренних войск МВД

24 февраля 2024 07:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Отряд специального назначения «Гранит» создан в Минске. Он базируется войсковой части 5448 внутренних войск МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отряд спецназначения «Гранит» создан в войсковой части 5448 внутренних войск МВД-1

Создание таких подразделений в разных регионах Беларуси уже подтвердило эффективность. Например, недавно благодаря отряду спецназначения «Рысь» был обезврежен диверсант в Лельчицком районе. Столичные бойцы при необходимости также не подведут.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Это подразделение было необходимо, потому что в городских условиях в нашей столице необходимо выполнять специальные задачи. Сегодня я вижу, что подразделение уже готово, сформировано, полностью укомплектовано, имеются специальная техника, вооружение.

Отряд спецназначения «Гранит» создан в войсковой части 5448 внутренних войск МВД-4

В День защитников Отечества бойцов отряда специального назначения лично поздравил министр внутренних дел. В одном строю с ними находились и воспитанники военно-патриотических клубов. Это как нельзя лучше демонстрирует неразрывную связь поколений настоящих патриотов. Не обошлось и без приятных моментов. Были вручены погоны военнослужащим внутренних войск – очередные воинские звания им присвоены досрочно. Кроме того, состоялась церемония награждения победителей конкурса «Юный снайпер» на призы министра внутренних дел.

# Внутренние войска Беларуси # общество # Иван Кубраков

Другие новости рубрики

Все новости
Более 33% включенных в списки белорусов проголосовали досрочно
24 февраля 2024 07:33

Более 33% включенных в списки белорусов проголосовали досрочно

Азарёнок: то, что Президент у нас пограничник, – это благодать Божья для Беларуси
23 февраля 2024 20:51

Азарёнок: то, что Президент у нас пограничник, – это благодать Божья для Беларуси

Пустовой: Наша армия – это институт и инструмент военно-патриотического воспитания человека
23 февраля 2024 20:48

Пустовой: Наша армия – это институт и инструмент военно-патриотического воспитания человека