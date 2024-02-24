В Музее истории Великой Отечественной войны открылась экспозиция детских рисунков «Гордимся героями»

«Гордимся героями». Под таким названием в Музее истории Великой Отечественной войны открылась выставка детских рисунков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сюжеты посвящены ярким эпизодам истории и подвигам белорусских воинов. Каждая работа – победитель тематического конкурса. В экспозиции представлено лишь 16 лучших, но на главный приз претендовали порядка 70 ребят. К слову, все юные художники не старше 16 лет. Каждый из них получил памятные дипломы и подарки. А для победителей провели экскурсию по музею.

Анита Костиневич: Я люблю Беларусь свою, я там родилась. Я очень благодарю военных, что они нас спасли. Из-за этого меня появилась идея. Я нарисовала, как военный выходил из армии домой с цветами.

Наталья Заворотинская, специалист по маркетингу Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

В преддверии 80 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистких захватчиков. Конечно, 23 февраля имеет особую значимость. Приятно отметить, что сегодня в большом количестве посетителями стали именно дети, молодежь.

В музее стало доброй традицией проведение мастер-классов, показы тематического кино. Все это было доступно и для финалистов конкурса.