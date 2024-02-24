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В Музее истории Великой Отечественной войны открылась экспозиция детских рисунков «Гордимся героями»

24 февраля 2024 07:41
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«Гордимся героями». Под таким названием в Музее истории Великой Отечественной войны открылась выставка детских рисунков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Музее истории Великой Отечественной войны открылась экспозиция детских рисунков «Гордимся героями»-1

В Музее истории Великой Отечественной войны открылась экспозиция детских рисунков «Гордимся героями»-3

Сюжеты посвящены ярким эпизодам истории и подвигам белорусских воинов. Каждая работа – победитель тематического конкурса. В экспозиции представлено лишь 16 лучших, но на главный приз претендовали порядка 70 ребят. К слову, все юные художники не старше 16 лет. Каждый из них получил памятные дипломы и подарки. А для победителей провели экскурсию по музею.

В Музее истории Великой Отечественной войны открылась экспозиция детских рисунков «Гордимся героями»-6

Анита Костиневич:
Я люблю Беларусь свою, я там родилась. Я очень благодарю военных, что они нас спасли. Из-за этого меня появилась идея. Я нарисовала, как военный выходил из армии домой с цветами.

В Музее истории Великой Отечественной войны открылась экспозиция детских рисунков «Гордимся героями»-9

Наталья Заворотинская, специалист по маркетингу Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
В преддверии 80 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистких захватчиков. Конечно, 23 февраля имеет особую значимость. Приятно отметить, что сегодня в большом количестве посетителями стали именно дети, молодежь.

В музее стало доброй традицией проведение мастер-классов, показы тематического кино. Все это было доступно и для финалистов конкурса.

# День защитника Отечества # общество

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