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Более 33% включенных в списки белорусов проголосовали досрочно

24 февраля 2024 07:33
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Главная политическая новость: единый день голосования. В нем досрочно приняли участие 33,61 % от общего числа избирателей, которые включены в списки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 33% включенных в списки белорусов проголосовали досрочно-1

Больше всего таких в Гомельской области. Электоральная активность легко объяснима. Определить то, как будет страна развиваться в ближайшие пять лет, причастность к этому – не только гражданский долг, но и жизненная необходимость. Сегодня избирательные участки работают с 12:00 и до 19:00. А завтра, 25 февраля, мы будем заполнять бюллетени в особой атмосфере праздника. Эта традиция существует еще с советских времен. В воскресенье участки, а их по стране более 5 400, откроются в 8:00 и продолжат работу до 20:00. Мы избираем 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и более 12 тысяч депутатов местного уровня.

# Выборы в Беларуси # общество

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