Более 33% включенных в списки белорусов проголосовали досрочно

Больше всего таких в Гомельской области. Электоральная активность легко объяснима. Определить то, как будет страна развиваться в ближайшие пять лет, причастность к этому – не только гражданский долг, но и жизненная необходимость. Сегодня избирательные участки работают с 12:00 и до 19:00. А завтра, 25 февраля, мы будем заполнять бюллетени в особой атмосфере праздника. Эта традиция существует еще с советских времен. В воскресенье участки, а их по стране более 5 400, откроются в 8:00 и продолжат работу до 20:00. Мы избираем 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и более 12 тысяч депутатов местного уровня.