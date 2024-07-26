На капремонты школ Минска направлено 58 млн рублей – как готовят учреждения к учебному году?

58 миллионов рублей направлено на капитальные ремонты школ Минска. В 2024 году после обновления распахнут свои двери сразу пять учреждений. Это школы и гимназии Октябрьского, Центрального, Первомайского, Московского и Советского районов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Среди них – 53-я школа имени Леонида Беды. Материал нашего корреспондента Яны Лысяковой.

Среднюю школу № 53 теперь можно узнать лишь по планировке. Изменилось все – фасад здания утеплен, окрашен в яркие цвета, заменены кровля и оконные блоки. В каждом кабинете провели косметический ремонт. Отдельное внимание безопасности в школе – установили 58 камер видеонаблюдения.

Наталья Слепян, директор средней школы № 53 имени Леонида Беды:

Школа мне кажется неузнаваемой. Если вы зашли, наверное, увидели перемены, потому что заменены все входные группы, двери, лестница обновилась, новые перила, и пол, и потолок, и окна, и уже даже висят жалюзи. Поэтому школа выглядит не как после капитального ремонта, а как будто новостройка.

Преобразилась столовая. Расширили пищеблок. Теперь здесь полностью готовы к переходу на новую систему питания. Также заработает буфет.

Яна Лысякова, корреспондент:

Изменился и актовый зал. Увеличилась сцена, появился пункт управления для звукорежиссера и звукооператора. Вместо обычных кресел – театральные. В ближайшее время изменят оформление сцены.

Основные критерии, по которым выбирают учреждения для капитального ремонта, – срок эксплуатации и соответствующие предписания надзорных органов. Все в порядке очереди.

Глеб Лавринович, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:

По сводному плану капитального ремонта, который утвержден у нас в городе Минске на период с 2024 по 2025 год, включено 45 объектов. Из них 12 объектов ремонтируются капитально в текущем году, 2 – переходящие. Например, в следующем году мы планируем завершить капитальный ремонт комплексный в школе № 4 Ленинского района и также в школе № 63 Первомайского района.