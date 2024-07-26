Лучших работников торговли наградили в Минске к 100-летнему юбилею отрасли

В этой сфере занят каждый шестой работающий белорус. Органы торговли нашей страны отмечают вековой юбилей. Лучших специалистов отрасли чествовали в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В торжественной обстановке поздравительный адрес работникам от Александра Лукашенко зачитал премьер-министр Беларуси. Роман Головченко отметил, что торговая отрасль развивается уверенно, удерживая второе место по вкладу в ВВП страны. Растет розничный товарооборот. За первое полугодие он превысил 41 миллиард рублей. Регулярно увеличивается доля продажи отечественных товаров. Сегодня она составляет почти 77 %.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Инфраструктура также растет. У нас, например, за первое полугодие почти на 1 % выросло количество торговых объектов, сегодня их более 129 тысяч. Общепит, ресторанный сервис и хорека тоже увеличиваются в объемах. Мы сегодня действительно видим хорошую динамику развития белорусского торгового сектора. Уверен, что со всеми задачами, которые перед нами ставит время, мы справимся.

В настоящее время перед торговыми органами стоит задача не только обеспечить население продуктами питания, важно предоставить им большой ассортимент и по доступным ценам.