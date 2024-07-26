За первый час – 400 звонков. Узнали, как работает диспетчерская МЧС во время ураганов и ливней

О людях, которые готовы выполнять задачи в самых экстремальных ситуациях и спасать жизни других, порой рискуя собой. Поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».
В студии Александр Черноусик, депутат Минского городского Совета депутатов.
Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
Сколько обращений поступает от граждан на линии 101 и 112?
Александр Черноусик, депутат Минского городского Совета депутатов:
Ежедневно, существует статистика, где-то 1 500 обращений. Но в какие-то пиковые часы, когда ситуация, например, с проливным дождем, как это было на днях, в первый час поступило порядка 400 звонков. 400 звонков надо было обработать пяти диспетчерам и распределить подразделение либо выслать туда коммунальные службы, которые бы чуть позже оказали эту помощь населению.
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