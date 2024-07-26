За первый час – 400 звонков. Узнали, как работает диспетчерская МЧС во время ураганов и ливней

О людях, которые готовы выполнять задачи в самых экстремальных ситуациях и спасать жизни других, порой рискуя собой. Поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии Александр Черноусик, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

Сколько обращений поступает от граждан на линии 101 и 112?