В Первомайском районе в 2024 году построят 50 тыс. кв. м жилья

Минск прирастает новым жильем. План – 650 тысяч квадратных метров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. При этом больше всего новостроек в Первомайском, Октябрьском, и Московском районах.

В этом году в Первомайском построят 50 тысяч квадратных метров жилья. Сдадут два детских сада. Строят поликлинику в микрорайоне Восточный. Также здесь активно благоустраивают зоны отдыха.

Так, к 55-летию района появились новые арт-объекты. А подготовили их предприятия и организации района. Они презентовали более десятка креативных лавочек. С видом на водную гладь.

Юлия Бородько, главный специалист отдела городского хозяйства Первомайского района:

Таких локаций в районе много, потому что район большой. И ежегодно при проведении какого-либо конкурса, естественно, стараемся выбрать те места, где это будет комфортно гражданам, удобно. И, соответственно, места, которые можно привести в порядок и впоследствии будут радовать глаз жителей района и граждан Минска в целом.