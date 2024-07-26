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В Первомайском районе в 2024 году построят 50 тыс. кв. м жилья

26 июля 2024 17:20
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Минск прирастает новым жильем. План – 650 тысяч квадратных метров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. При этом больше всего новостроек в Первомайском, Октябрьском, и Московском районах.

В Первомайском районе в 2024 году построят 50 тыс. кв. м жилья-1

В этом году в Первомайском построят 50 тысяч квадратных метров жилья. Сдадут два детских сада. Строят поликлинику в микрорайоне Восточный. Также здесь активно благоустраивают зоны отдыха.

В Первомайском районе в 2024 году построят 50 тыс. кв. м жилья-4

Так, к 55-летию района появились новые арт-объекты. А подготовили их предприятия и организации района. Они презентовали более десятка креативных лавочек. С видом на водную гладь.

В Первомайском районе в 2024 году построят 50 тыс. кв. м жилья-7

Юлия Бородько, главный специалист отдела городского хозяйства Первомайского района:
Таких локаций в районе много, потому что район большой. И ежегодно при проведении какого-либо конкурса, естественно, стараемся выбрать те места, где это будет комфортно гражданам, удобно. И, соответственно, места, которые можно привести в порядок и впоследствии будут радовать глаз жителей района и граждан Минска в целом.

В Первомайском районе в 2024 году построят 50 тыс. кв. м жилья-10

Подобные креативные конкурсы проходят в столице уже несколько лет. Цель – благоустроить парки, скверы, создать уютные локации в каждом районе Минска.

# Социальная инфраструктура # общество

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