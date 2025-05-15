На какую поддержку государства могут рассчитывать белорусские семьи? Эксперты о льготах и пособиях

Семья – важная ячейка общества, и в нашей стране это не просто слова. Государство создало систему поддержки для родителей: от щедрых пособий до гарантий трудовой стабильности. Какие меры действуют сегодня и на что могут рассчитывать белорусские семьи? Разбираемся в деталях.

Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Поддержка семей, воспитывающих детей, – это национальный приоритет Республики Беларусь. У нас действует разветвленная система государственных пособий семьям, воспитывающим детей. Законодательством предусмотрено 11 видов государственных пособий.

Родители получают помощь на ребенка еще до его рождения и вплоть до его совершеннолетия. Например, ежемесячные выплаты по уходу за малышом, компенсации при болезни ребенка и другие формы поддержки. Для многодетных – отдельный пакет: бесплатное питание в школах, первоочередные места в садах, субсидии на строительство жилья и другие бонусы.