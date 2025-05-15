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5 дома и 20 на работе! Пообщались с многодетной мамой в Международный день семьи

15 мая 2025 14:38
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Счастливая мама – счастливая семья. Докажет это очаровательная гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. Как успевать работать, заботиться о детях, находить время для себя и что значит быть обладательницей почетного ордена Матери, точно знает Екатерина Русенко, мать пятерых детей, воспитатель детского сада № 44 города Минска.

Юрий Царев, ведущий:
Расскажите, как у вас получается? Пять своих детей плюс еще группа в детском саду.

5 дома и 20 на работе! Пообщались с многодетной мамой в Международный день семьи-2

Екатерина Русенко, мама 5-х детей, воспитатель детского сада № 44 г. Минска:
Деток мы рожаем не для ордена, так просто получается. Но очень с благодарностью отношусь к тому, что меня так отблагодарили за мою работу.

Александра Каштанова, ведущая:
Как вам удается все успевать? Потому что трое детей – это невероятно, могу сказать по своему опыту. Но пять... Делитесь секретами.

Екатерина Русенко:
Наверное, так же, как и с тремя, и с двумя. Все начинается с утра, потом какие-то определенные задачи, просто они расформированы не на одного, на два, а на пятерых сразу.

Подробности смотрите в видео.

# Многодетные семьи в Беларуси # Дети

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