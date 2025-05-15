Большая семья – большая любовь! Как поддерживают многодетных родителей в Минской области?

Сохранение традиционных ценностей и укрепление института семьи – национальный приоритет. В Беларуси отмечают Международный день семьи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Традиционно наша страна занимает высокие позиции по комфортности материнства и детства. Идет тренд на рождение трех и более детей. По количеству многодетных семей Минская область в лидерах. Таких в регионе более 22 тысяч.

Этом дом всегда наполнен улыбками, смехом и любовью. В семье Тамбовцевых из Солигорска воспитывается пять детей: две девочки и три мальчика. Все дружат, помогают друг другу. Как признается многодетная мама Екатерина, большая семья – огромное счастье.

Екатерина Тамбовцева, многодетная мама:

Мне кажется, что каждый человек хочет создать семью. У нас было желание иметь большую семью. Как говорится, большая семья – большая любовь.

Как отмечает многодетная мама, главный секрет счастливой семьи – забота о близких, понимание и поддержка. Таких принципов родители придерживаются и в воспитании детей.