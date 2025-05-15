Большая семья – большая любовь! Как поддерживают многодетных родителей в Минской области?
Сохранение традиционных ценностей и укрепление института семьи – национальный приоритет. В Беларуси отмечают Международный день семьи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Традиционно наша страна занимает высокие позиции по комфортности материнства и детства. Идет тренд на рождение трех и более детей. По количеству многодетных семей Минская область в лидерах. Таких в регионе более 22 тысяч.
Тему продолжит Анна Куртасова.
Этом дом всегда наполнен улыбками, смехом и любовью. В семье Тамбовцевых из Солигорска воспитывается пять детей: две девочки и три мальчика. Все дружат, помогают друг другу. Как признается многодетная мама Екатерина, большая семья – огромное счастье.
Екатерина Тамбовцева, многодетная мама:
Мне кажется, что каждый человек хочет создать семью. У нас было желание иметь большую семью. Как говорится, большая семья – большая любовь.
Как отмечает многодетная мама, главный секрет счастливой семьи – забота о близких, понимание и поддержка. Таких принципов родители придерживаются и в воспитании детей.
Сохранение традиционных ценностей – один из национальных приоритетов. Многодетные семьи могут рассчитывают на поддержку государства. Материальная помощь при рождении детей, льготы на строительство жилья, бесплатное образование и медицина. Также оказывается адресная социальная помощь, в том числе семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Дарья Ляшук, заведующая отделением комплексной поддержки в кризисной ситуации Солигорского районного территориального центра социального обслуживания населения:
С целью популяризации семейных ценностей, ответственного родительства, профилактики семейного неблагополучия специалисты проводят мероприятия различной направленности с семьями. Это и благотворительные акции, круглые столы, экскурсии.
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