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В Будславе продолжаются археологические раскопки. Какие находки удалось обнаружить?

15 мая 2025 14:37
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В древнем Будславе продолжаются археологические исследования. Святыня, которая в будущем может стать главным католическим духовным центром страны, сегодня является объектом исторической переоценки. В начале года в самом храме были проведены раскопки, в ходе которых обнаружили древний фундамент первого монастыря. Весной поиски продолжили, к ним присоединились специалисты Национальной академии наук и волонтеры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Будславе продолжаются археологические раскопки. Какие находки удалось обнаружить?-2

Павел Мохинов, волонтер:
Наша змена сёння капала. Мы знайшлі фрагменты даўняга храма, яны якраз перад намі. Атрымалася вельмі дзіўная гісторыя, першапачатковы шурф, які мы капалі, нічога не знайшлі і вырашылі крыху зрушыцца літаральна на некалькі сантыметраў правей. І атрымалася знайсці гэту кладку, якую мы бачым. Атрымалася як – давайце яшчэ паглядзім, будзем глядзець глыбей, шырэй. І зараз перадаем ужо іншай змене, якая будзе працягваць нашы археалагічныя раскопкі.

В Будславе продолжаются археологические раскопки. Какие находки удалось обнаружить?-4

Андрей Метельский, научный сотрудник Института истории НАН Беларуси:
Начались разведочные раскопки, чтобы определить, где все-таки были стены и фундаменты кляштера XVIII века, и найти место, где был первоначальный костел. Часть первоначального костела спрятана в костеле XVIII века, но, судя по гравюрам, он выходил за пределы современного костела. И, вроде бы, мы нащупали эти стены. 

В раскопках принимают участие волонтеры из Минска и Гродно, Постав и Вилейки, Шарковщины и Слонима. Это люди разных возрастов и профессий, объединенные интересом к краеведению. Третий этап раскопок запланирован на вторую половину лета. Сразу после великого торжества в честь Будславской иконы Божьей Матери.

# Археология # Андрей Метельский

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