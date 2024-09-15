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На каком этапе подготовка к выборам Президента в Беларуси? Рассказал председатель ЦИК

15 сентября 2024 17:04
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О предстоящих выборах, электоральном суверенитете и международном опыте поговорили с председателем ЦИК Беларуси Игорем Карпенко. Интервью в программе «Неделя» на СТВ.

На каком этапе подготовка к выборам Президента в Беларуси? Рассказал председатель ЦИК-2

Ольга Коршун, СТВ:
В Беларуси в 2025 году пройдут выборы Президента. На каком этапе сейчас подготовка к этому событию?

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Мы в активной фазе подготовки этой кампании. Выборы должны состояться не позднее 20 июля 2025 года. Решение принимает Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь. Мы в ближайшее время, после открытия сессии, начнем соответствующие консультации с депутатским корпусом. Мы уже подготовили методические рекомендации, информационные материалы, то есть эти все наработки сделаны. Мы завершаем разработку визуальной концепции избирательной кампании, которую тоже утвердим официально. Ну и сейчас совместно с МИДом мы, конечно же, тоже прорабатываем вопрос, какие организации, из каких стран и какие наблюдатели будут приглашены к нам в Республику Беларусь. Это тоже такая серьезная повседневная работа. Могу сказать и о том, что сюрприз будет ждать и наших молодых избирателей, которые впервые будут голосовать на выборах.

Полное интервью читайте здесь.

# Выборы в Беларуси # ЦИК Беларуси # Игорь Карпенко # Ольга Коршун

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