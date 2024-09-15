На каком этапе подготовка к выборам Президента в Беларуси? Рассказал председатель ЦИК

Ольга Коршун, СТВ:

В Беларуси в 2025 году пройдут выборы Президента. На каком этапе сейчас подготовка к этому событию?

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Мы в активной фазе подготовки этой кампании. Выборы должны состояться не позднее 20 июля 2025 года. Решение принимает Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь. Мы в ближайшее время, после открытия сессии, начнем соответствующие консультации с депутатским корпусом. Мы уже подготовили методические рекомендации, информационные материалы, то есть эти все наработки сделаны. Мы завершаем разработку визуальной концепции избирательной кампании, которую тоже утвердим официально. Ну и сейчас совместно с МИДом мы, конечно же, тоже прорабатываем вопрос, какие организации, из каких стран и какие наблюдатели будут приглашены к нам в Республику Беларусь. Это тоже такая серьезная повседневная работа. Могу сказать и о том, что сюрприз будет ждать и наших молодых избирателей, которые впервые будут голосовать на выборах.