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Карпенко: избирательная система США очень запутанная и непредсказуемая

15 сентября 2024 17:03
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О предстоящих выборах, электоральном суверенитете и международном опыте поговорили с председателем ЦИК Беларуси Игорем Карпенко. Интервью в программе «Неделя» на СТВ.

Карпенко: избирательная система США очень запутанная и непредсказуемая-2

Ольга Коршун, СТВ:
Мы сейчас все наблюдаем за тем, как проходит избирательная кампания в Штатах. Может быть, нам есть чему поучиться у тех, кто учит демократии всех и вся?

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Говоря об избирательной системе Соединенных Штатов Америки, она очень запутанная, будем так говорить, совсем непредсказуемая и непонятная. Но вместе с тем это их система, и заметьте, что Беларусь как суверенное государство, как субъект международной политики никогда не давала никаких официальных оценок тем или иным выборам в Соединенных Штатах Америки. Поэтому мы бы хотели, чтобы и нашу систему не оценивали. А если мы приглашаем наблюдателей в нашу страну, в том числе из Соединенных Штатов Америки, мы хотели бы, чтобы в первую очередь они оценивали, насколько избирательный процесс соответствует нашему национальному законодательству.

Полное интервью читайте здесь.

# ЦИК Беларуси # Выборы в США # Игорь Карпенко # Ольга Коршун

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