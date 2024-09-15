Карпенко: избирательная система США очень запутанная и непредсказуемая

Ольга Коршун, СТВ:

Мы сейчас все наблюдаем за тем, как проходит избирательная кампания в Штатах. Может быть, нам есть чему поучиться у тех, кто учит демократии всех и вся?

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Говоря об избирательной системе Соединенных Штатов Америки, она очень запутанная, будем так говорить, совсем непредсказуемая и непонятная. Но вместе с тем это их система, и заметьте, что Беларусь как суверенное государство, как субъект международной политики никогда не давала никаких официальных оценок тем или иным выборам в Соединенных Штатах Америки. Поэтому мы бы хотели, чтобы и нашу систему не оценивали. А если мы приглашаем наблюдателей в нашу страну, в том числе из Соединенных Штатов Америки, мы хотели бы, чтобы в первую очередь они оценивали, насколько избирательный процесс соответствует нашему национальному законодательству.