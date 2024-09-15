Председатель ЦИК рассказал про предстоящие выборы Президента! Интервью с Игорем Карпенко

О предстоящих выборах, электоральном суверенитете и международном опыте поговорили с председателем ЦИК Беларуси Игорем Карпенко. Интервью в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

В этом году ЦИК Беларуси исполняется 35 лет. За это время как изменилась наша избирательная система и какие сегодня перед ЦИК стоят первоочередные глобальные задачи? Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Начиная с 1989 года Центральная избирательная комиссия начала работать на постоянной основе как постоянно действующий орган. За этот период Республика Беларусь стала суверенной и независимой. Кроме этого, начало формироваться уже национальное избирательное законодательство. В 2000 году состоялась кодификация этого избирательного законодательства, и мы впервые создали Избирательный кодекс Республики Беларусь, по которому сегодня работаем, в который вносился ряд изменений, в том числе и по результатам референдума 2022 года. В этом году мы провели впервые единый день голосования, когда мы одномоментно избирали больше 12 тысяч депутатов всех уровней, начиная от сельского, поселкового совета и заканчивая депутатами Палаты представителей. То есть это те важные события, которые, на мой взгляд, характеризуют нынешнюю избирательную систему. Наша избирательная система ничем не хуже избирательных систем ряда стран. Мы взаимодействуем в рамках различных международных организаций, взаимодействуем в рамках двустороннего сотрудничества с нашими коллегами.

Ольга Коршун:

С какими странами, организациями сегодня наиболее активно идет сотрудничество? Игорь Карпенко:

Во-первых, нужно подчеркнуть взаимодействие в рамках Содружества Независимых Государств. Начиная с 2002 года у нас действует Конвенция о стандартах демократических выборов. Фактически это, наверное, единственный документ в таком глобальном масштабе, который определяет общие подходы к наблюдению за выборами в странах СНГ. Кстати, этот документ проходил экспертизу в Венецианской комиссии, проходил экспертизу в структурах ОБСЕ и получил положительное заключение. Второе важное объединение, на мой взгляд – это Всемирная ассоциация избирательных органов. Эта организация призвана серьезно организовать работу по обмену лучшими электоральными практиками. И для нас это тоже актуально, потому что в соответствии с теми изменениями в Избирательный кодекс, которые мы приняли в результате республиканского референдума, мы получили дополнительные полномочия Центральной избирательной комиссии. Это вопросы правового просвещения граждан, молодежи в частности. Это и вопросы методического сопровождения и обеспечения обучения организаторов выборов. Ольга Коршун:

Мы сейчас все наблюдаем за тем, как проходит избирательная кампания в Штатах. Может быть, нам есть чему поучиться у тех, кто учит демократии всех и вся?

Игорь Карпенко:

Говоря об избирательной системе Соединенных Штатов Америки, она очень запутанная, будем так говорить, совсем непредсказуемая и непонятная. Но вместе с тем это их система, и заметьте, что Беларусь как суверенное государство, как субъект международной политики никогда не давала никаких официальных оценок тем или иным выборам в Соединенных Штатах Америки. Поэтому мы бы хотели, чтобы и нашу систему не оценивали. А если мы приглашаем наблюдателей в нашу страну, в том числе из Соединенных Штатов Америки, мы хотели бы, чтобы в первую очередь они оценивали, насколько избирательный процесс соответствует нашему национальному законодательству. Ольга Коршун:

Если углубиться в тему Штатов, то Запад во главе с Соединенными Штатами пытался поставить Беларусь в мировую изоляцию. И идея до сих пор муссируется в западных СМИ, мол, с официальным Минском цивилизованный мир не хочет поддерживать никаких отношений. Но наших наблюдателей от ЦИК приглашают в другие страны на выборы, на выборы президента, на выборы парламента? Игорь Карпенко:

Нас действительно приглашают. Я был на референдуме, на президентских выборах в Узбекистане. Мы побывали на последних парламентских выборах в Азербайджане, на президентских выборах в Российской Федерации. Причем в Российской Федерации мы не просто взаимодействуем с Центральной избирательной комиссией, мы еще взаимодействуем с территориальными избирательными комиссиями, например Ленинградской области. В рамках Международной ассоциации избирательных органов мы также изучаем опыт и дальнего зарубежья. И я не буду скрывать, мы под президентские выборы 2025 года планируем расширить круг международных наблюдателей, в том числе за счет приглашения центральных избирательных органов тех стран, с которыми мы взаимодействуем в рамках Международной ассоциации избирательных органов. Понятно, что все 120 стран мы приглашать не будем, но вместе с тем не только страны СНГ будут приглашены на президентские выборы 2025 года.