Прямой эфир

«Альтернатива западным поставщикам». Делегация из Владимирской области посетила производственную площадку «Амкодора»

16 мая 2023 11:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 16 мая сразу после переговоров во Дворце Независимости российская делегация направилась на производственную площадку «Амкодора», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гости посетили постоянно действующую выставку холдинга. 

«Альтернатива западным поставщикам». Делегация из Владимирской области посетила производственную площадку «Амкодора»-1

  

На предприятии производят широкую линейку машин – около 6,5 тысячи наименований: от экскаваторов и бульдозеров до телескопических погрузчиков.  

«Альтернатива западным поставщикам». Делегация из Владимирской области посетила производственную площадку «Амкодора»-4

Андрей Яроцкий, генеральный директор машиностроительной компании:
Наша продукция является импортозамещающей, востребованной. Это альтернатива западным поставщикам, поэтому интерес к продукции будет большой, и это позволит нам нарастить существенно поставки во Владимирскую область. Мы можем увеличить линейку поставляемых машин для дорожного строительства. Сегодня в основном это фронтальные универсальные погрузчики, экскаваторы-погрузчики на базе тракторов. У нас уже есть телескопические погрузчики.  

На переговорах стороны детально обсудили вопросы поставок техники. Надо сказать, что Владимирская область с этой машиностроительной компанией сотрудничает уже более 20 лет. В 2023 году «Амкодор» планирует увеличить поставки своей продукции в регион в два раза.  

«Альтернатива западным поставщикам». Делегация из Владимирской области посетила производственную площадку «Амкодора»-7

«Открыта широкая дорога для того, чтобы реализовать задумки». Лукашенко провёл встречу с губернатором Владимирской области. Подробнее здесь.

# Беларусь-Россия # Экономика # Андрей Яроцкий # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
МАЗ поставил очередную партию новых автобусов в Южно-Сахалинск
15 мая 2023 16:54

МАЗ поставил очередную партию новых автобусов в Южно-Сахалинск

Новости экономики за 15.05.2023
15 мая 2023 16:54

Новости экономики за 15.05.2023

Доля рублёвых вкладов белорусов достигла рекорда
15 мая 2023 15:21

Доля рублёвых вкладов белорусов достигла рекорда