«Альтернатива западным поставщикам». Делегация из Владимирской области посетила производственную площадку «Амкодора»

Андрей Яроцкий, генеральный директор машиностроительной компании:

Наша продукция является импортозамещающей, востребованной. Это альтернатива западным поставщикам, поэтому интерес к продукции будет большой, и это позволит нам нарастить существенно поставки во Владимирскую область. Мы можем увеличить линейку поставляемых машин для дорожного строительства. Сегодня в основном это фронтальные универсальные погрузчики, экскаваторы-погрузчики на базе тракторов. У нас уже есть телескопические погрузчики.

На переговорах стороны детально обсудили вопросы поставок техники. Надо сказать, что Владимирская область с этой машиностроительной компанией сотрудничает уже более 20 лет. В 2023 году «Амкодор» планирует увеличить поставки своей продукции в регион в два раза.