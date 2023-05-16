«Альтернатива западным поставщикам». Делегация из Владимирской области посетила производственную площадку «Амкодора»

Новости Беларуси. 16 мая сразу после переговоров во Дворце Независимости российская делегация направилась на производственную площадку «Амкодора», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гости посетили постоянно действующую выставку холдинга.
Новости Беларуси. 16 мая сразу после переговоров во Дворце Независимости российская делегация направилась на производственную площадку «Амкодора», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гости посетили постоянно действующую выставку холдинга.
На предприятии производят широкую линейку машин – около 6,5 тысячи наименований: от экскаваторов и бульдозеров до телескопических погрузчиков.
Андрей Яроцкий, генеральный директор машиностроительной компании:
Наша продукция является импортозамещающей, востребованной. Это альтернатива западным поставщикам, поэтому интерес к продукции будет большой, и это позволит нам нарастить существенно поставки во Владимирскую область. Мы можем увеличить линейку поставляемых машин для дорожного строительства. Сегодня в основном это фронтальные универсальные погрузчики, экскаваторы-погрузчики на базе тракторов. У нас уже есть телескопические погрузчики.
На переговорах стороны детально обсудили вопросы поставок техники. Надо сказать, что Владимирская область с этой машиностроительной компанией сотрудничает уже более 20 лет. В 2023 году «Амкодор» планирует увеличить поставки своей продукции в регион в два раза.
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