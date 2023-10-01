В Беларуси четыре региона полностью завершили уборку гречихи

Новости Беларуси. Продовольственная безопасность будет обеспечена. В стране продолжается уборка урожая, и всё говорит о том, что голодной эта зима для белорусов не станет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основное внимание сейчас корнеплодам и крупам. На это утро аграрии накопали более полумиллиона тонн картофеля. Урожайность на уровне – с гектара собирают 351 центнер клубней. Без малого полтора миллиона тонн результат по свёкле.