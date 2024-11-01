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Областную избирательную комиссию по выборам Президента образовали в Брестской области

01 ноября 2024 13:33
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В Брестской области образуют 21 территориальную избирательную комиссию по выборам Президента. Для работы в них уже выдвинуты 237 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Областную избирательную комиссию по выборам Президента образовали в Брестской области-2

Более половины из них делегировали общественные объединения и трудовые коллективы. Остальные – путем подачи заявлений граждан. В состав уже сформированной областной комиссии вошли 13 представителей политических партий и общественных объединений, а также граждане по заявительному принципу. Завершить образование всех территориальных комиссий в регионе планируют 4 ноября.

Областную избирательную комиссию по выборам Президента образовали в Брестской области-4

Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:
Состав областной избирательной комиссии абсолютно компетентен, отобраны очень опытные люди, которые в жизни что-то доказали и показали, которые способны провести эту работу на очень высоком уровне. Внимательно читаю все, что попадает в желтую прессу и в нашу, по каждому негативному моменту даются соответствующие поручения. И по обратной информации вижу, что люди реагируют. Осуществляется очень жесткий контроль за выполнением поручения. Думаю, что мы постараемся наладить хорошую дисциплину, чтобы эти вопросы в последующем не возникали. 

Областную избирательную комиссию по выборам Президента образовали в Брестской области-6

1 ноября в Бресте прошло первое заседание областной территориальной избирательной комиссии по выборам Президента. Определено руководство. Решены первоочередные организационные вопросы.

# Петр Пархомчик # Президентские выборы

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