Роман Головченко посетил предприятие холдинга «Белресурсы»

Активнее наращивать инвестиции в производство. Такую задачу поставил премьер-министр Беларуси перед руководством холдинга «Белресурсы» во время совещания по его развитию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Активнее наращивать инвестиции в производство. Такую задачу поставил премьер-министр Беларуси перед руководством холдинга «Белресурсы» во время совещания по его развитию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Концерн многопрофильный. Работает по разным направлениям: от сбора вторичных ресурсов до производства потребительских товаров. Важное направление – производство импортозамещающей медицинской продукции. Не менее значительное внимание уделяется химическим предприятиям, которые постоянно расширяют ассортимент.
Так, компания «Белхим» уже освоила серийный выпуск стретч-пленки разных форматов и планирует приобрести новое оборудование для производства семислойной пленки, которая востребована в сельском хозяйстве для заготовки кормов.
Дмитрий Матусевич, председатель Государственного комитета по имуществу Беларуси:
Конкурентоспособность белорусских предприятий холдинга «Белресурсы» подтверждается экспортом. Где-то по отдельной номенклатуре он достигает 30 %, поставляется даже в современных условиях в страны Западной Европы (Швейцарию). Основной рынок – Россия, немного Казахстан.
В свою очередь премьер-министр подчеркнул, что в настоящее время наблюдается нехватка инвестиций и отсутствие четкой стратегии развития. Холдинг «Белресурсы» создан чуть более 10 лет назад. Он включает в себя 15 оптовых и промышленных организаций.