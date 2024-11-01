Роман Головченко посетил предприятие холдинга «Белресурсы»

Активнее наращивать инвестиции в производство. Такую задачу поставил премьер-министр Беларуси перед руководством холдинга «Белресурсы» во время совещания по его развитию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Концерн многопрофильный. Работает по разным направлениям: от сбора вторичных ресурсов до производства потребительских товаров. Важное направление – производство импортозамещающей медицинской продукции. Не менее значительное внимание уделяется химическим предприятиям, которые постоянно расширяют ассортимент.

Так, компания «Белхим» уже освоила серийный выпуск стретч-пленки разных форматов и планирует приобрести новое оборудование для производства семислойной пленки, которая востребована в сельском хозяйстве для заготовки кормов.