Прямой эфир

Роман Головченко посетил предприятие холдинга «Белресурсы»

01 ноября 2024 13:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Активнее наращивать инвестиции в производство. Такую задачу поставил премьер-министр Беларуси перед руководством холдинга «Белресурсы» во время совещания по его развитию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко посетил предприятие холдинга «Белресурсы»-2

Концерн многопрофильный. Работает по разным направлениям: от сбора вторичных ресурсов до производства потребительских товаров. Важное направление – производство импортозамещающей медицинской продукции. Не менее значительное внимание уделяется химическим предприятиям, которые постоянно расширяют ассортимент. 

Так, компания «Белхим» уже освоила серийный выпуск стретч-пленки разных форматов и планирует приобрести новое оборудование для производства семислойной пленки, которая востребована в сельском хозяйстве для заготовки кормов. 

Роман Головченко посетил предприятие холдинга «Белресурсы»-4

Дмитрий Матусевич, председатель Государственного комитета по имуществу Беларуси:
Конкурентоспособность белорусских предприятий холдинга «Белресурсы» подтверждается экспортом. Где-то по отдельной номенклатуре он достигает 30 %, поставляется даже в современных условиях в страны Западной Европы (Швейцарию). Основной рынок – Россия, немного Казахстан.

Роман Головченко посетил предприятие холдинга «Белресурсы»-6

В свою очередь премьер-министр подчеркнул, что в настоящее время наблюдается нехватка инвестиций и отсутствие четкой стратегии развития. Холдинг «Белресурсы» создан чуть более 10 лет назад. Он включает в себя 15 оптовых и промышленных организаций.

# Предприятия Беларуси # Роман Головченко # Дмитрий Матусевич

Другие новости рубрики

Все новости
1 ноября исполняется 5 лет с момента создания противоминного центра Вооруженных Сил Беларуси
01 ноября 2024 13:38

1 ноября исполняется 5 лет с момента создания противоминного центра Вооруженных Сил Беларуси

Областную избирательную комиссию по выборам Президента образовали в Брестской области
01 ноября 2024 13:33

Областную избирательную комиссию по выборам Президента образовали в Брестской области

«Только по Минску около 1000 желающих». Рассказываем, как проходит донорская акция «Белая Русь» – родная кровь»
01 ноября 2024 12:57

«Только по Минску около 1000 желающих». Рассказываем, как проходит донорская акция «Белая Русь» – родная кровь»