1 ноября исполняется 5 лет с момента создания противоминного центра Вооруженных Сил Беларуси

Они работают в «Доспехах». Так называется взрывозащитный костюм, который есть в арсенале противоминного центра Вооруженных Сил Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня исполняется 5 лет с момента его создания. Саперы выполняют боевые задачи в мирное время. Их работа связана с риском для жизни. В подразделении служат исключительно профессионалы-контрактники офицеры и прапорщики.

Руслан Гирилюк, начальник противоминного центра Вооруженных Сил Беларуси:

Было очищено порядка 684 гектаров местности Республики Беларусь от взрывоопасных предметов, что составляет около 800 футбольных полей. Извлечено и уничтожено более 54 тысяч взрывоопасных предметов.