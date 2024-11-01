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1 ноября исполняется 5 лет с момента создания противоминного центра Вооруженных Сил Беларуси

01 ноября 2024 13:38
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Они работают в «Доспехах». Так называется взрывозащитный костюм, который есть в арсенале противоминного центра Вооруженных Сил Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

1 ноября исполняется 5 лет с момента создания противоминного центра Вооруженных Сил Беларуси-2

Сегодня исполняется 5 лет с момента его создания. Саперы выполняют боевые задачи в мирное время. Их работа связана с риском для жизни. В подразделении служат исключительно профессионалы-контрактники офицеры и прапорщики.

1 ноября исполняется 5 лет с момента создания противоминного центра Вооруженных Сил Беларуси-4

Руслан Гирилюк, начальник противоминного центра Вооруженных Сил Беларуси:
Было очищено порядка 684 гектаров местности Республики Беларусь от взрывоопасных предметов, что составляет около 800 футбольных полей. Извлечено и уничтожено более 54 тысяч взрывоопасных предметов.

1 ноября исполняется 5 лет с момента создания противоминного центра Вооруженных Сил Беларуси-6

Также за 5 лет в центре подготовили более 1 800 специалистов из Вооруженных Сил, других воинских формирований и организаций. Ну а чтобы остаться работать в центре, необходимо пройти конкурентный отбор. На одно место в среднем претендуют четыре человека.

# Вооруженные силы Беларуси # Руслан Гирилюк

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