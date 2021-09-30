На «Гродно Азот» планируют начать пользоваться криптовалютой

Новости Беларуси. На «Гродно Азот» изучают возможность построить цифровую экономику на заводе и начать использовать криптовалюту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если все получится, гродненский химзавод станет одним из первых госпредприятий, которое будет принимать платежи за продукцию в цифровой валюте. В Беларуси криптовалюты легализованы с 2017 года, когда был подписан Декрет Президента № 8 о цифровой экономике.