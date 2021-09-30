Правоохранители продолжают устанавливать комментаторов, оскорбляющих в Сети силовиков

Новости Беларуси. В Сети полились оскорбительные комментарии в адрес сотрудника КГБ, убитого при исполнении служебных обязанностей. Реакция правоохранителей последовала молниеносная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Татьяна Савчик, СТВ:

Уже десятки так называемых невероятных публично извиняются. Однако слишком много мы видели таких покаяний, чтобы им верить. Не проходит и нескольких часов, как авторы комментариев оказываются установленными и задержанными. Каждому поступку будет дана законная оценка.

Вчера поставил комментарий во «ВКонтакте» под видео погибшего сотрудника КГБ. И в комментарии написал: «Всем силовикам желаю RIP». Это «надгробие». Выразил свои соболезнование убитому айтишнику. Признаюсь, в тот вечер я был под впечатлением других каналов. Ранее подобных действий не совершал, к силовикам относился нейтрально. сегодня протрезвел и осознал, что сделал не то, что реально думаю. Хочу попросить прощения у родственников и коллег силовика. В подтверждение своих слов удаляюсь со всех каналов [...] и тому подобных.

Вчера увидел новость о том, как погиб сотрудник органов Комитета государственной безопасности при штурме квартиры и прокомментировал это неправильно. Я это осознаю, раскаиваюсь в данном, выражаю соболезнования родственникам погибшего. Просто я подвергся деструктивному влиянию внешних факторов.

Писал в Telegram-каналах призывы убивать сотрудников КГБ. Да, извиняюсь. Я извиняюсь перед родственниками того сотрудника КГБ, которого убили. Я извиняюсь еще перед народом Республики Беларусь и обязуюсь больше этого не делать.

Разместил оскорбительный комментарий. Я написал: «Жаль, что погиб только один. скоро вы будете [...], приходить к белорусам». Очень сильно сожалею. Сейчас сам [...]. Я сожалею о том, что написал это не подумав, потому что погибли два человека. я приношу соболезнования семьям погибших, сожалею, что сотрудник погиб при исполнении своих служебных обязанностей.