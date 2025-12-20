Прямой эфир

Новости по тегу #Сергей Чарковский

Обновление транспорта, цифровизация и туризм – ВНС определило вектор развития на пятилетку
20 декабря 2025 17:34

Обновление транспорта, цифровизация и туризм – ВНС определило вектор развития на пятилетку

Из прибыльного завода в долги – частник из Новогрудка на грани закрытия! Что будет с людьми?
04 сентября 2025 17:52

Из прибыльного завода в долги – частник из Новогрудка на грани закрытия! Что будет с людьми?

Связь поколений. Посмотрите, как День Конституции отметили в Гродно
15 марта 2023 12:01

Связь поколений. Посмотрите, как День Конституции отметили в Гродно

«Это уже что-то такое в крови». Особенности жизни комбайнёров в период уборочной кампании
28 июля 2019 17:45

«Это уже что-то такое в крови». Особенности жизни комбайнёров в период уборочной кампании

Страна не знает выходных: полный состав комбайнов вышел 5 августа на поля Гродненской области
05 августа 2017 17:18

Страна не знает выходных: полный состав комбайнов вышел 5 августа на поля Гродненской области