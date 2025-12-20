Новости по тегу #Сергей Чарковский

1200 делегатов из всех регионов страны приняли участие во Всебелорусском народном собрании. Именно они, как отметил глава государства, проводники решений, принятых на ВНС в жизнь.
Если 2024 год предприятие закрыло с прибылью плюс 300%, то теперь буквально за несколько месяцев завод резко ушел в убыток. Как это случилось – разберутся правоохранители.
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09 октября 2026 17:29