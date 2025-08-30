300 человек могут остаться без работы – проблемы у частного завода в Новогрудке. Как спасают ситуацию?

Помочь собрать детей в школу, а еще не оставить в беде работников, которые оказались в трудном финансовом положении из-за экономических проблем предприятия. В Новогрудке на одном из крупных частных заводов начались перебои с выплатой зарплат, людей начали отправлять в принудительные отпуска, некоторые работники и вовсе увольняются, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. И все это накануне 1 сентября, когда родителям надо покупать детям школьные принадлежности. В ситуацию уже вмешались местная власть, прокуратура и профсоюз, а также наша съемочная группа. Репортаж Галины Буро.

Проблемы с выплатой зарплат, людей отправили в принудительные отпуска, кто-то уволился сам – такова ситуация на этом частном предприятии в Новогрудке. Говорить на камеру работники боятся, город-то маленький.

С середины месяца и до сих пор мы вообще без работы находимся. Нам сказали, что нам будут платить две трети от нашего оклада. Но до сих пор ничего, к нам не приходило никаких сбережений. Что дальше нас ждет, никто не знает… У нас такая продукция хорошая, обидно за то, что она так хорошо шла: в Россию, везде шла, даже в Америке наши чебуреки. И у нас сейчас душа болит, плакать хочется. В целом в бедственном положении оказались более трех сотен работников. Многие годы он обеспечивал райцентр рабочими местами, а прилавки магазинов – своей фирменной продукцией.

Галина Буро, корреспондент:

Это предприятие специализируется на выпуске замороженных полуфабрикатов, и до недавнего времени завод являлся крупнейшим производителем этой продукции в стране. Сейчас линии здесь приостановлены. После первых перебоев с зарплатами тревогу забил профсоюз – с людьми обходятся не по-человечески.