Аккредитовано 460 журналистов. Как Витебск готовится к торжественному открытию «Славянского базара»?

Новости Беларуси. Перенесемся в атмосферу главного культурного события лета. 32-й Международный фестиваль искусств «Славянский базар» вновь собрал в Витебске самых талантливых исполнителей, театралов, танцоров, известных артистов и тысячи гостей. Уже 13 июля вечером состоится официальная церемония открытия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На главной сцене вручат специальную награду Президента – «Через искусство – к миру и взаимопониманию». Традиционно зажгутся и новые «звезды». В летнем амфитеатре назовут имя обладателя Гран-при международного детского музыкального конкурса.

Виктор Пралич, корреспондент: Сразу скажу: сегодня точно все дороги ведут в Витебск. И город готов принять всех в свои объятия. Еще утром на железнодорожный вокзал прибыл, пожалуй, самый «звездный» поезд из Москвы. Его пассажирами стали такие звезды, как Александр Маршал, Сергей Соседов, Ангелина Вовк. Именитые артисты примут участие в церемонии открытия фестиваля вместе с шеститысячным залом.

Сергей С оседов, музыкальный критик, журналис т (Россия): Вообще, любой фестиваль служит идеалом дружбы, любви, взаимопонимания, мира, естественно, любой фестиваль. А концерты и конкурсы – это все блюда на этом празднике, а главный праздник – это именно соединять берега дружбы, любви, мира, соединять людей. Это главная цель.

Виктор Пралич: Освещать фестивальные события приехали сотни журналистов. Аккредитовано 460 представителей СМИ. Впервые официально работают на «Славянском базаре» и популярные блогеры. Для всех – удобные места в пресс-центре. Сегодня эта рабочая площадка открылась для журналистов. Новости с пометкой «Витебск» разлетятся по всему миру.

Светлана Гартованова, ж урналист ( Латви я): «Славянский базар» – это то, что всегда привлекало, всегда интересовало. Это марка, высокая марка. Это мероприятие, о котором все знают, где все хотят побывать. И показать эту открытость, пожалуй, главное слово, которое я бы употребила, – это слово «открытость».

Виктор Пралич: Главные ньюсмейкеры сегодня – юные исполнители. Совсем скоро мы узнаем обладателя Гран-при 21-го Международного детского музыкального конкурса. Напомним, участие принимают 18 стран. Беларусь представляет брестчанка София Рустамова. Мы пообщались с членом жюри из Зимбабве.

Годфри Готи, член жюри Международного детского музыкального конкурса «Витебск – 2023»:

Было трудно понимать музыку и тексты, потому что я не знаю языка. Но музыка – это общий язык, и в любом случае можно его понять. Я счастлив оказаться здесь и благодарен, что меня пригласили.

Виктор Пралич:

Обладателя Гран-при детского конкурса назовут на церемонии открытия фестиваля. Начнется вечернее шоу в 20:30. Скоро нас ожидает еще одно важное событие в рамках форума – открытие именной звезды на алле у Летнего амфитеатра. В 2023 году ее обладатель – заслуженная артистка Беларуси Елена Спиридович.