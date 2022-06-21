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Дожди и грозы накроют Беларусь. МЧС напоминает о правилах безопасности

21 июня 2022 07:31
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Новости Беларуси. Дожди, грозы и шквалистый ветер. МЧС предупреждает о непогоде. По прогнозам синоптиков, дожди и грозы ожидаются в Беларуси в ближайшие несколько дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Дожди и грозы накроют Беларусь. МЧС напоминает о правилах безопасности-1

Временами до опасного будут усиливаться порывы ветра. Чрезмерная бдительность не помешает. Сотрудники МЧС предупреждают о возможных обрушениях деревьев и повреждений сетей электропередач, а также кровель. Стоит сегодня воздержаться и от купания. Берегите себя.  

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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