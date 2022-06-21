Дожди и грозы накроют Беларусь. МЧС напоминает о правилах безопасности

Новости Беларуси. Дожди, грозы и шквалистый ветер. МЧС предупреждает о непогоде. По прогнозам синоптиков, дожди и грозы ожидаются в Беларуси в ближайшие несколько дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Временами до опасного будут усиливаться порывы ветра. Чрезмерная бдительность не помешает. Сотрудники МЧС предупреждают о возможных обрушениях деревьев и повреждений сетей электропередач, а также кровель. Стоит сегодня воздержаться и от купания. Берегите себя.