Работают даже ночью. Как военные химики дезинфицируют учреждения здравоохранения столицы и Минской области

Новости Беларуси. Для минимизации распространения коронавирусной инфекции. Военные химики проводят дезинфекцию учреждений здравоохранения столицы и Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работа не останавливается даже ночью. Сводный батальон оставил чистый след в Борисове – там обработали все машины скорой помощи. В столице и Минском районе обрабатывали больницы и поликлиники.

Дмитрий Приходовский, командир сводного взвода:

К нам обратилось Министерство здравоохранения по оказанию помощи. Сегодня проводили дезинфекцию детской консультации терапевтического отделения и поликлиники в городе Заславле. Для нас эта задача является не первой – ежедневно проводим данные мероприятия. Читайте также: Военные провели дезинфекцию Минской районной больницы в Боровлянах Военные химики провели дезинфекцию в поликлинике №1 и Минской центральной районной больнице