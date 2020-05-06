Как изолировать детей и что заболевший должен сообщить медикам? В Беларуси уточнили правила самоизоляции

Новости Беларуси. Правительство уточнило правила самоизоляции. Соответствующее постановление Совмина опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Медики и милиция проверяют, как белорусы соблюдают режим самоизоляции

Те, кто заболели коронавирусом, обязаны сообщать о возможном источнике своего заражения, а также рассказать о своих контактах и местах пребывания. Заразившиеся и контакты первого уровня обязательно проходят медицинское обследование. Сколько белорусы должны находиться в самоизоляции, решает наблюдающий врач.