На войне и про войну. Фронтовые килограммы, «Молись, Фриц!» и солдатский жаргон

75 лет после войны. Мы преклоняемся перед мужеством наших родителей, дедов и прадедов, переживших войну или оставшихся на ней. Нам уже много известно о тех годах. От самих ветеранов, из учебников, книг и кино. И чем больше проходит времени, тем больше открывается страниц – новых фактов, судеб, событий. В том числе и смешных, нелепых, забавных эпизодов - таких, о которых бывшие фронтовики и партизаны не рассказывали на встречах с пионерами. А ведь и эти истории были – жизнь. Их не вычеркнуть из героического прошлого нашего народа-победителя.

Тяжела солдатская ноша

У солдата всегда служба – не мёд, если ты не при кухне или при штабе. Вспоминаю молодость. Служил я на пограничной заставе, и там мы почти никогда не расставались с автоматом, чуть ли не спали в обнимку. И первое время у меня от него всегда ныло под правой лопаткой. Сниму с плеча – не болит, повешу – опять. Хотя весил мой АКМС не так и много – 3.8 кг с магазином. У других такие же были – и ничего. Может, мой дружок был ни при чем, не знаю. Но эту тянущую боль ни за что не забуду.

А давайте представим солдата Великой Отечественной, его фронтовую ношу. Из разных источников собрался небольшой перечень того, что приходилось ему таскать на себе по военным дорогам. Итак, смотрим и считаем.

Комплект летнего обмундирования (с бельем, сапогами и снаряжением) – 11.9 кг

Шинель – 3.5 кг. Ветераны говорили, что после дождя она могла весить и втрое больше.

Каска (официально – стальной шлем) – 1.25 кг

Саперная лопатка с чехлом – 965 г

Автомат ППШ (пистолет-пулемет Шпагина) с магазином – 5.3 кг

Винтовка СВТ-40 (самозарядная винтовка Токарева) со штыком и магазином – 4.3 кг

Винтовка Мосина (трехлинейка) – 4.5 кг

Противотанковое ружье Симонова (ПТРС) в снаряженном виде – 22 кг

Ручной пулемет Дегтярева с магазином – 11.2 кг

Пулемет Максима – 66 кг

Ручная осколочная граната - от 310 до 600 г в зависимости от модификации и назначения.

Ручная противотанковая граната РПГ-41 – 2 кг

Артиллеристы катили пушки и подносили снаряды. Они знают нелегкую эту работенку. Кстати, реактивный снаряд «Катюши» весил 42,3 кг. Его ж надо было поднять выше груди и положить на рельсы. Танкистам хорошо известен вес зарядов и гусеничных траков. Словом, спине и рукам доставалось, не дай бог. Зато пословица «своя ноша не тянет» хорошо подходила к такой важной на фронте штуке как простая алюминиевая фляга. Пустая весила 180 граммов. А если наполнить, да если спиртом, то уж какая разница тогда, что давит на солдатские плечи.

Анекдот из окопа

Обер - лейтенант Фриц Лемке выполнял на своем «мессере» боевое задание. И тут его подбил советский истребитель. Самолет горит. Лемке связывается с диспетчером:

- Я горю. Что мне делать?

Диспетчер:

- Слушай внимательно, Лемке, и повторяй за мной: «Отец наш небесный, да святится имя твое…»

«Горбатый» штурмует небо

На войне многим вещам солдаты давали свои имена – простые и точные, как выстрел снайпера: где-то смешные, где-то обидные. Один умник ляпнул, да так и прижилось. Вот, например, американскую тушенку, которую в Советский Союз поставляли американцы, бойцы прозвали «вторым фронтом». Остроумно и главное – политически грамотно. Идем дальше. Советский штурмовик Ил-2 имел прозвище «горбатый», самолеты Пе-2 – «пешка», И-16 – «ишак», У-2 – «кукурузник». А немцы прозвали его «швейной машинкой» - за похожий звук мотора. Вражеский самолет-разведчик Фокке вульф 189 наши называли «рамой», Юнкерс 187 – «лаптем», бомбардировщик Хеншель 123 – «костылём». Не иначе, как из-за внешнего вида. У советского танка БТ-7 на башне было два люка, и в поднятом положении крышки напоминали уши мышонка из диснеевского мультика. За это его прозвали «Микки Маусом». Ракетную установку «Катюша» немцы называли «сталинским органом» из-за звука летящих на их головы ракет. Самоходную установку СУ-76 наши окрестили недобрым именем «Прощай, Родина!». Боевая машина не имела прочной брони, при попадании снаряда сгорала вместе с экипажем. А вот СУ-152 немцы обозвали «открывашкой» – вскрывала, словно консервные банки, любые их танки с одного попадания. Граната Ф-1 – «лимонка», по форме напоминает экзотический фрукт. Да много чего забавного напридумывали. Жалко, настоящих фронтовиков почти не осталось, а то бы они ещё нам рассказали про солдатский жаргон.

Ваш В.Д.