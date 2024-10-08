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Почему голубику называют дурницей? Рассказываем интересный факт

08 октября 2024 07:52
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Каждый белорус хотя бы раз в жизни должен пройти ельнетерапию и оказаться на самом большом верховом болоте в Беларуси. Особенно осенью, когда оно превращается в настоящую багровую планету. Здесь можно понаблюдать за журавлями, набрать клюквы и понять, что это место силы, подаренное самой природой, рассказали в программе «Путевка BY».

Почему голубику называют дурницей? Рассказываем интересный факт-2

Анастасия Макеева, специальный корреспондент:
Помимо клюквы, на болоте любят собирать голубику, но почему-то ее называют дурница.

Ольга Вишневская, аттестованный экскурсовод:
Называют неспроста, потому что рядом с голубикой, с этим кустарником, растет багульник. Он выделяет эфирные масла, и они могут действовать одурманивающе.
– Надо брать с собой кофейные зерна, чтобы перебивать аромат и чтобы не закружилась голова от этого запаха.

Подробности в видео.

# Анастасия Макеева # Туризм

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