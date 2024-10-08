Почему голубику называют дурницей? Рассказываем интересный факт

Каждый белорус хотя бы раз в жизни должен пройти ельнетерапию и оказаться на самом большом верховом болоте в Беларуси. Особенно осенью, когда оно превращается в настоящую багровую планету. Здесь можно понаблюдать за журавлями, набрать клюквы и понять, что это место силы, подаренное самой природой, рассказали в программе «Путевка BY».

Анастасия Макеева, специальный корреспондент:

Помимо клюквы, на болоте любят собирать голубику, но почему-то ее называют дурница.

Ольга Вишневская, аттестованный экскурсовод:

Называют неспроста, потому что рядом с голубикой, с этим кустарником, растет багульник. Он выделяет эфирные масла, и они могут действовать одурманивающе.

– Надо брать с собой кофейные зерна, чтобы перебивать аромат и чтобы не закружилась голова от этого запаха.