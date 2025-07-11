На этой фабрике делают мороженое на любой вкус! Побывали на производстве и увидели, как создают лакомство

Эта фабрика живет буквально в режиме нон-стоп. Тоны воздушного пломбира, реки шоколадной глазури, стройные ряды эскимо. Здесь холодное лакомство производят в промышленных масштабах, но с почти домашней щепетильностью, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ».

Элла Маркевич, корреспондент:

Мороженое на любой вкус и цвет. Шоколадное, сливочное, фруктовое. С джемом, орехами, карамелью, в вафельном стаканчике или на палочке. Знаете, что самое сложное для журналиста в таких условиях? Это не съесть все, что попадает в кадр.

Но соблазн – это не единственная сложность. За сладким фасадом – четкая и слаженная работа десятков людей, традиции и инновации. То самое мороженое, которое мы съедаем за пару минут, проходит трехсуточный технологический марафон.

Елизавета Хитрик, ведущий инженер-технолог предприятия:

Чтобы получить одно мороженое, происходит одна длинная операция под названием «Полный техпроцесс производства мороженого». Это от приемки сырья, составления рецептуры, направления смеси во фризер, то есть аппарат, который одновременно взбивает, насыщает воздухом и замораживает будущий готовый продукт.