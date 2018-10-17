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На этих снимках вышка в том виде, в котором её теперь нет. Рассказываем историю создания телебашни в Минске

17 октября 2018 09:18
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Визитная карточка белорусской столицы. Телебашня – излюбленное место фотографов и символ отечественных голубых экранов. Вышка, построенная в середине 50-ых, несколько раз кардинально менялась: от внешнего вида до функционала.    

На этих снимках вышка в том виде, в котором её теперь нет. Рассказываем историю создания телебашни в Минске-1

Владимир Воложинский, заместитель директора Музея истории города Минска:
Первоначально, конечно, один канал был. Потом в 61-м году уже транслировалось два телевизионных канала. Ещё через 10 лет, в 71-м уже 3 телевизионных канала шли. Регулярные трансляции цветных телепередач начались с 74-го года.  

На высоте 200 метров телевизионный сигнал с областных центров и столицы СССР принимали специальные антенны. Закреплённые на самой верхушке, они подчёркивали оригинальное архитектурное решение. Главный медиацентр республики уже тогда притягивал внимание горожан и гостей Минска.  

На этих снимках вышка в том виде, в котором её теперь нет. Рассказываем историю создания телебашни в Минске-4

Владимир Воложинский:
Фотографии перешли ко мне от моего деда Иванова Николая Александровича. Он любил ходить по городу, снимать интересные, видовые кадры. На этих вот снимках запечатлена вышка в том виде, в котором её теперь нет.   

На этих снимках вышка в том виде, в котором её теперь нет. Рассказываем историю создания телебашни в Минске-7

Владислав Боев, корреспондент СТВ:  
В 1976 году радиотелецентр перенесли за черту города. С того момента башня используется лишь для работы передвижных телевизионных станций и передачи программ из Минска на новый центр. К тому же антенна стала распространять радиотелефонную связь, а для этого провели уникальную операцию.  

С помощью вертолёта «Ми-10» мачту сделали короче. Для уменьшения нагрузки 40-метровую секцию отсоединили и по воздуху переместили на площадку возле Комсомольского озера.     

На этих снимках вышка в том виде, в котором её теперь нет. Рассказываем историю создания телебашни в Минске-10

На этих снимках вышка в том виде, в котором её теперь нет. Рассказываем историю создания телебашни в Минске-12

После чего на вышку установили 8 пятитонных лепестков, отсюда и народное прозвище – торт со свечками. Именно так телебашня выглядит и по сей день.  

Николай Линник, ведущий инженер службы средств радио и телевидения филиала междугородняя связь РУП «Белтелеком» (на пенсии):  
Регулярно специальная бригада антенщиков-мачтовиков поднимается на башню. Постоянно контролируется состояние сигнальных осветительных огней. Два раза в год обязательно проводится ревизия стыков, бортовых соединений.    

На этих снимках вышка в том виде, в котором её теперь нет. Рассказываем историю создания телебашни в Минске-15

Чтобы подняться на вершину, специалисты, обслуживающие башню, регулярно проходят медицинскую комиссию. Точная высота громады – 176 метров, 85 см. Это же расстояние по земле человек преодолеет за пару минут, а вот путь по вертикали займёт больше получаса.    

На этих снимках вышка в том виде, в котором её теперь нет. Рассказываем историю создания телебашни в Минске-18

Николай Линник:
Ей опять вернулись функции телевизионной башни, потому что на ней установлены 2 антенны. Одна – вещает социальный пакет, который мультиплекс, – цифровое телевидение. Вторая – радиопрограмма.   

На этих снимках вышка в том виде, в котором её теперь нет. Рассказываем историю создания телебашни в Минске-21

Похожие башни в своё время строили по всему Советскому Союзу. Срок службы конструкции – больше века. Сегодня вышка – украшение современного Минска. А специалисты уверяют, в ближайшее время ее облик не изменится точно.  

На этих снимках вышка в том виде, в котором её теперь нет. Рассказываем историю создания телебашни в Минске-24

# Достопримечательности # общество # Владимир Воложинский # Владислав Боев # Николай Линник # Фотофакт # Достопримечательности Минска

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