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Как продать квартиру, если она находится в залоге у банка?

17 октября 2018 08:32
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В жизни возникают различные ситуации, которые требуют расширения жилплощади. К примеру, свадьба или появление нового члена семьи. Нередко в погоне за «лишними» метрами приходится оформлять кредит. В особых случаях он может быть льготным. И как быть, если через некоторое время вы все-таки решили продать недвижимость, а она находится в залоге у банка? 

Как продать квартиру, если она находится в залоге у банка?-1

Владислав Пехота, юрист:
Если вы захотите досрочно выплатить льготный кредит с целью последующей продажи квартиры, вы должны знать, что в течение пяти лет, но не более оставшегося срока до полного погашения кредита по договору, вы можете продать данную квартиру только соответствующему исполкому. 

Если местный исполком откажется стать «покупателем», то отчуждение льготного жилья возможно третьим лицам. Но для этого придется соблюсти хотя бы одно из обязательных условий. К примеру, в случае переезда, расторжения брака или смерти собственника, стоит лишь получить разрешающий документ, и сделка о продаже вполне может стать реальной.   

Как продать квартиру, если она находится в залоге у банка?-4

Владислав Пехота:
Также возможно получить разрешение на отчуждение жилого помещения, приобретенного с привлечением льготного кредита, в случае если собственником жилого помещения были улучшены жилищные условия. Например, у вас имеется жилое помещение, построенное с привлечением льготного кредита. Вы погасили кредит досрочно и также построили квартиру либо любое жилое помещение без привлечения каких-либо льготных кредитов.   

Как продать квартиру, если она находится в залоге у банка?-7

А если у вас на руках есть еще и согласие банка, то до погашения льготного кредита, администрация может позволить подарить или обменять квартиру. Сдать в аренду такое помещение не получится, но в случае тяжелого материального положения владелец вправе распорядиться жильем самостоятельно, и разрешение залогодержателя в таком случае не потребуется. 

# Аренда квартиры в Минске # общество # Владислав Пехота # Фотофакт # общество

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