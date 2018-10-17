Как продать квартиру, если она находится в залоге у банка?

В жизни возникают различные ситуации, которые требуют расширения жилплощади. К примеру, свадьба или появление нового члена семьи. Нередко в погоне за «лишними» метрами приходится оформлять кредит. В особых случаях он может быть льготным. И как быть, если через некоторое время вы все-таки решили продать недвижимость, а она находится в залоге у банка?

Владислав Пехота, юрист:

Если вы захотите досрочно выплатить льготный кредит с целью последующей продажи квартиры, вы должны знать, что в течение пяти лет, но не более оставшегося срока до полного погашения кредита по договору, вы можете продать данную квартиру только соответствующему исполкому.

Если местный исполком откажется стать «покупателем», то отчуждение льготного жилья возможно третьим лицам. Но для этого придется соблюсти хотя бы одно из обязательных условий. К примеру, в случае переезда, расторжения брака или смерти собственника, стоит лишь получить разрешающий документ, и сделка о продаже вполне может стать реальной.