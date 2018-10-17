«Сидит весь такой в фартуке, слегка похожий на мясоруба». Мужчины рассказывают, как они работают в бьюти-сфере

За идеальными бровками и кошачьими стрелками к Ивану Тихонову выстраивается очередь. Мастер перманента преображает лица и избавляет девушек от вечного утреннего мейкапа. Путь в индустрию красоты был тернистым. Учился в МВД, работал сторожем, строителем, пробовал себя за рубежом. Спустя время осознал: нести прекрасное в массы – его призвание. Правда, знакомые выбора не оценили – не мужское это дело.

Иван Тихонов, мастер по перманентному макияжу: Кольщик, тоже меня подкалывали постоянно, но так относились, если честно, что это моё какое-то баловство. Всегда люди клеймо клеят, но пускай дальше клеят, главное, что доказывать противоположное.

Родители Алексея также настаивали на серьёзной мужской работе. Он учился на факультете международных отношений, но тяга к творчеству оказалась сильнее. Окончил курсы и стал создавать волшебные образы.

А для Ивана первой моделью стала мама, поддержала жена. И парень опроверг все стереотипы и открыл свой салон красоты. Интерьер в стиле лофт создал сам. Профи всегда найдёт гармонию между естественной красотой и модой.

Иван Тихонов:

Мужчины, во-первых, это более спокойные мастера, они более сосредоточенные.

Алексей Муравицкий:

Мужской взгляд на женскую красоту будет отличаться. Мне кажется, что могу пойти и попросить диплом психолога, потому что во время окрашивания ты проводишь курс психотерапии, избавляя человека от каких-то придуманных комплексов.

Сергей Тищенко, мастер по маникюру:

Уходят абсолютно уверенные в том, что этот маникюр либо эта стрижка, эта укладка произведёт эффект.

Сергей по образованию экономист, а в душе – художник. Работал гримёром на киностудии «Беларусьфильм», а затем захотел попробовать себя в маникюре. Насмешки со стороны «отфильтровал» своим профессионализмом и успехом на конкурсах красоты. Признаётся, что хоть мужчин и «отрывают с руками» в салоны, поначалу будет непросто.