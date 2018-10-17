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К годовщине уничтожения Брестского гетто в городе прошла памятная церемония

17 октября 2018 08:03
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Новости Беларуси. 76 лет назад перестало существовать Брестское гетто – одно из крупнейших в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К годовщине уничтожения Брестского гетто в городе прошла памятная церемония-1

В годы Великой Отечественной войны на нескольких центральных улицах города, огороженных колючей проволокой, фашисты держали около 20 тысяч евреев.

К годовщине уничтожения Брестского гетто в городе прошла памятная церемония-4

А в октябре 42-го захватчики устроили жестокую расправу. В итоге почти все узники, в том числе дети, погибли.

К годовщине уничтожения Брестского гетто в городе прошла памятная церемония-7

Регина Симоненко, председатель Еврейской общины Бреста:
Это такой колоссальный масштаб. Мне кажется, он просто не укладывается в голове. Представить это себе крайне сложно. И мне кажется, если бы человечество задумывалось над тем, что происходит, я не говорю, что этой трагедии можно было бы избежать, но жертв было бы значительно меньше.

К годовщине уничтожения Брестского гетто в городе прошла памятная церемония-10

После этого трагического события еврейская община Бреста, а это больше 40 % населения, практически исчезла. Всего же на территории Беларуси в годы войны было создано около 300 гетто, где уничтожили 800 тысяч евреев.

К годовщине уничтожения Брестского гетто в городе прошла памятная церемония-13

# Беларусь помнит # общество # Регина Симоненко # Фотофакт

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