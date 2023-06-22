На электростанции произошёл выброс радиоактивного йода! Учения провели в Узденском районе

Новости Беларуси. Противостояние жаркой погоде с ливневыми дождями, тушение пожара на торфяниках и подмыв плотины на водохранилище. В Узденском районе прошли масштабные учения по отработке действий при происшествиях природного и техногенного характера, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В них приняли участие спасатели, правоохранители, аварийные службы и организации района. С места событий наш корреспондент Мария Царикевич.

Три дня на отработку различных ЧС. Нынешней дислокацией стал Узденский район. Участникам предстояло противостоять жаркой погоде, а еще ее последствиям. Так, одна из ситуаций: в центр оперативного управления поступило сообщение о загорании сухой растительности с распространением пожара на торфяник, рядом расположен лесной массив и населенный пункт. Справились.