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На электростанции произошёл выброс радиоактивного йода! Учения провели в Узденском районе

22 июня 2023 15:13
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Новости Беларуси. Противостояние жаркой погоде с ливневыми дождями, тушение пожара на торфяниках и подмыв плотины на водохранилище. В Узденском районе прошли масштабные учения по отработке действий при происшествиях природного и техногенного характера, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В них приняли участие спасатели, правоохранители, аварийные службы и организации района.

С места событий наш корреспондент Мария Царикевич.

На электростанции произошёл выброс радиоактивного йода! Учения провели в Узденском районе-1

Три дня на отработку различных ЧС. Нынешней дислокацией стал Узденский район. Участникам предстояло противостоять жаркой погоде, а еще ее последствиям. Так, одна из ситуаций: в центр оперативного управления поступило сообщение о загорании сухой растительности с распространением пожара на торфяник, рядом расположен лесной массив и населенный пункт. Справились.

На электростанции произошёл выброс радиоактивного йода! Учения провели в Узденском районе-4

Станислав Ивуть, начальник отдела организационного обеспечения Минского областного управления МЧС:
К учениям привлекаются силы и средства районного звена, в том числе подразделения МЧС, энергетики, ЖКХ. В принципе, все службы, которые участвуют в ликвидации чрезвычайных ситуаций самых разнообразных, эти силы мы в рамках учения потренируем.

Далее смотрите в видеоматериале.

# МЧС Беларуси # общество # Мария Царикевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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