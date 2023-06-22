На электростанции произошёл выброс радиоактивного йода! Учения провели в Узденском районе
Новости Беларуси. Противостояние жаркой погоде с ливневыми дождями, тушение пожара на торфяниках и подмыв плотины на водохранилище. В Узденском районе прошли масштабные учения по отработке действий при происшествиях природного и техногенного характера, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В них приняли участие спасатели, правоохранители, аварийные службы и организации района.
С места событий наш корреспондент Мария Царикевич.
Три дня на отработку различных ЧС. Нынешней дислокацией стал Узденский район. Участникам предстояло противостоять жаркой погоде, а еще ее последствиям. Так, одна из ситуаций: в центр оперативного управления поступило сообщение о загорании сухой растительности с распространением пожара на торфяник, рядом расположен лесной массив и населенный пункт. Справились.
Станислав Ивуть, начальник отдела организационного обеспечения Минского областного управления МЧС:
К учениям привлекаются силы и средства районного звена, в том числе подразделения МЧС, энергетики, ЖКХ. В принципе, все службы, которые участвуют в ликвидации чрезвычайных ситуаций самых разнообразных, эти силы мы в рамках учения потренируем.
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