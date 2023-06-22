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Представители организаций, министерств и ведомств возложили цветы в Хатыни

22 июня 2023 14:40
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Новости Беларуси. Пока помним, живем! 22 июня – одна из самых трагических и скорбных дат в истории нашей страны. День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Именно 22 июня 1941 года немецко-фашистские захватчики вторглись на территорию Советского Союза, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Представители организаций, министерств и ведомств возложили цветы в Хатыни-1

Беларусь приняла на себя первый удар. И в этот день тысячи людей вспоминают те события. Ровно в полдень Всебелорусская минута молчания. Многолюдная панихида прошла и в Хатыни.

В обновленном мемориальном комплексе собрались представители организаций, министерств и ведомств, руководство облисполкома. Они возложили венки и цветы к подножию скульптуры «Непокоренный человек», а также к Вечному огню.

Представители организаций, министерств и ведомств возложили цветы в Хатыни-4

Михаил Шестопалов, заместитель прокурора Минской области:
Много людей сегодня. И мы не остались в стороне. Для меня это в том числе личная трагедия, день памяти. И мы пришли преклониться.

Представители организаций, министерств и ведомств возложили цветы в Хатыни-7

Отметим, что с момента реконструкции мемориального комплекса «Хатынь» прошло ровно три месяца. За это время значительно вырос интерес к этому знаковому месту как у белорусов, так и у гостей из разных стран.

# Великая Отечественная война # общество # Михаил Шестопалов # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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