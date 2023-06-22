Представители организаций, министерств и ведомств возложили цветы в Хатыни
Новости Беларуси. Пока помним, живем! 22 июня – одна из самых трагических и скорбных дат в истории нашей страны. День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Именно 22 июня 1941 года немецко-фашистские захватчики вторглись на территорию Советского Союза, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Беларусь приняла на себя первый удар. И в этот день тысячи людей вспоминают те события. Ровно в полдень Всебелорусская минута молчания. Многолюдная панихида прошла и в Хатыни.
В обновленном мемориальном комплексе собрались представители организаций, министерств и ведомств, руководство облисполкома. Они возложили венки и цветы к подножию скульптуры «Непокоренный человек», а также к Вечному огню.
Михаил Шестопалов, заместитель прокурора Минской области:
Много людей сегодня. И мы не остались в стороне. Для меня это в том числе личная трагедия, день памяти. И мы пришли преклониться.
Отметим, что с момента реконструкции мемориального комплекса «Хатынь» прошло ровно три месяца. За это время значительно вырос интерес к этому знаковому месту как у белорусов, так и у гостей из разных стран.