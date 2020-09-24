«На душе становится тепло, ты делаешь это не просто так». Лесничий из Беларуси объяснил, за что любит свою работу

Как бы стремительно ни развивались технологии, догнать опытных работников леса непросто, потому что все равно большую часть времени они в лесу на ногах, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Яна Шипко:

Чувствуется, что вы по лесу немало ходите, шаг быстрый.

Андрей Шевчук, лесничий Крупского лесничества:

По лесу приходится ходить много. У меня часы с шагомером, современные уже, умные. Среднее мое расстояние, я не про рекорд говорю, 14 с половиной километров в день, а рекорд – 27, но это не по ровной дороге, это ухабицы, трава большая, кусты большие. Такая нагрузка чувствуется. «Мать только родила и уже с собой в лес носила». Этот белорус всю жизнь работает лесником и вот почему

Каждый год в Крупском лесхозе восстанавливают в среднем 400 гектаров леса. Когда растет заготовка древесины, обеспечить экологическое равновесие – одна из главных задач, а их очень много. Лесники ведают всем, что происходит во вверенных им обходах: от предупреждения пожаров до заготовки веников для бани.

Андрей Шевчук:

Что вырубили промышленники, то лесник должен посадить, чтобы была непрерывность, неистощимость нашего белорусского леса, «легких» Европы. Лесник в первую очередь занимается воспроизводством лесов, затем после того, как посадили, лесник ухаживает за этим лесом, чтобы не заросло травой, чтобы кустарниковая растительность не мешала хвойным насаждениям. Также основной задачей или работой лесника, образом жизни я это называю, является лесная охрана от пожаров. Эта работа ведется круглосуточно, по звонку лесник выходит из дома или из гостей, где бы ни находился, и едет тушить то богатство, которое нам доверило государство. Занимается охраной леса от незаконных порубок. Заготовка сока березового. Любите березовый сок? Яна Шипко:

Конечно!