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«На душе становится тепло, ты делаешь это не просто так». Лесничий из Беларуси объяснил, за что любит свою работу

24 сентября 2020 07:55
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Как бы стремительно ни развивались технологии, догнать опытных работников леса непросто, потому что все равно большую часть времени они в лесу на ногах, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

«На душе становится тепло, ты делаешь это не просто так». Лесничий из Беларуси объяснил, за что любит свою работу-1

Яна Шипко:
Чувствуется, что вы по лесу немало ходите, шаг быстрый.

«На душе становится тепло, ты делаешь это не просто так». Лесничий из Беларуси объяснил, за что любит свою работу-4

Андрей Шевчук, лесничий Крупского лесничества:
По лесу приходится ходить много. У меня часы с шагомером, современные уже, умные. Среднее мое расстояние, я не про рекорд говорю, 14 с половиной километров в день, а рекорд – 27, но это не по ровной дороге, это ухабицы, трава большая, кусты большие. Такая нагрузка чувствуется.

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«На душе становится тепло, ты делаешь это не просто так». Лесничий из Беларуси объяснил, за что любит свою работу-7

Каждый год в Крупском лесхозе восстанавливают в среднем 400 гектаров леса. Когда растет заготовка древесины, обеспечить экологическое равновесие – одна из главных задач, а их очень много. Лесники ведают всем, что происходит во вверенных им обходах: от предупреждения пожаров до заготовки веников для бани.

«На душе становится тепло, ты делаешь это не просто так». Лесничий из Беларуси объяснил, за что любит свою работу-10

Андрей Шевчук:
Что вырубили промышленники, то лесник должен посадить, чтобы была непрерывность, неистощимость нашего белорусского леса, «легких» Европы. Лесник в первую очередь занимается воспроизводством лесов, затем после того, как посадили, лесник ухаживает за этим лесом, чтобы не заросло травой, чтобы кустарниковая растительность не мешала хвойным насаждениям. Также основной задачей или работой лесника, образом жизни я это называю, является лесная охрана от пожаров. Эта работа ведется круглосуточно, по звонку лесник выходит из дома или из гостей, где бы ни находился, и едет тушить то богатство, которое нам доверило государство. Занимается охраной леса от незаконных порубок. Заготовка сока березового. Любите березовый сок?

Яна Шипко:
Конечно!

«На душе становится тепло, ты делаешь это не просто так». Лесничий из Беларуси объяснил, за что любит свою работу-13

Андрей Шевчук:
Да, вот этим тоже занимается лесная охрана, лесники: заготовкой сока с целью дальнейшей продажи и получения денег. Также к побочному пользованию относится заготовка веников банных, метел хозяйственных. Ты видишь много людей, ты видишь, для кого ты это делаешь, наводишь порядок, выращиваешь леса, на душе становится тепло, что ты делаешь это не просто так, а для кого-то.

# Сельское хозяйство # общество # Яна Шипко # Андрей Шевчук # Фотофакт

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