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Все кинотеатры Минска возобновляют работу 24 сентября

24 сентября 2020 06:28
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Новости Беларуси. Соблюдая необходимые меры предосторожности, к работе 24 сентября возвращаются все минские кинотеатры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все кинотеатры Минска возобновляют работу 24 сентября-1

Нынешний сезон для мировой киноиндустрии выдался непростым, в том числе и для нашей страны. С середины апреля практически все кинопоказы были временно приостановлены. С учетом антиковидных мер функционировал лишь кинотеатр «Беларусь».

В начале лета компанию ему составил кинотеатр «Ракета», а с конца августа свои двери для зрителей распахнули «Аврора», «Берестье» и «Комсомолец». В середине сентября любителей кино встречал «Мир», и вот сейчас в строю все до единого.

Все кинотеатры Минска возобновляют работу 24 сентября-4

Для безопасности зрителей в кинотеатрах увеличен интервал между сеансами. Это необходимо, чтобы успеть проветрить залы и обработать кресла дезинфицирующими средствами. В наличии и дозаторы с антисептиком для рук. Кроме того, предусмотрена специальная рассадка, увеличивающая дистанцию между людьми.

# Кино # общество # Фотофакт

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