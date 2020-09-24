Все кинотеатры Минска возобновляют работу 24 сентября

Новости Беларуси. Соблюдая необходимые меры предосторожности, к работе 24 сентября возвращаются все минские кинотеатры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нынешний сезон для мировой киноиндустрии выдался непростым, в том числе и для нашей страны. С середины апреля практически все кинопоказы были временно приостановлены. С учетом антиковидных мер функционировал лишь кинотеатр «Беларусь».

В начале лета компанию ему составил кинотеатр «Ракета», а с конца августа свои двери для зрителей распахнули «Аврора», «Берестье» и «Комсомолец». В середине сентября любителей кино встречал «Мир», и вот сейчас в строю все до единого.