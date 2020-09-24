«Мать только родила и уже с собой в лес носила». Этот белорус всю жизнь работает лесником и вот почему

Этот маневренный «харвестер» заменяет на лесосеке четыре бригады вальщиков. Машина легко и быстро лавирует в лесу. Оператор сам выбирает деревья под рубку прореживания. Как правило, те, что отстают в росте от эталона. Они бы все равно погибли, а так освободится простор, чтобы оставшийся лес рос более качественным, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.

Анатолий Бульбочкин, главный лесничий Крупского лесхоза:

Это намного облегчает труд работников, то, что человек руками может сделать три – четыре куба, то эта машина за смену производит 30-40 кубометров даже на такой рубке, как мы видим, мелкотоварной древесины, потому что такая древесина на самом деле тоже сегодня пользуется спросом, даже от четырех сантиметров древесина идет в переработку. Вся заготовленная древесина фиксируется на компьютере, идет накопление, мы можем в любой момент посмотреть, сколько ассортиментов, какой объем он заготовил, какое количество.

А вот посмотреть, что происходит на делянке после промышленной валки леса, мы едем с самым опытным лесником Крупского лесничества Василием Миронюком.

Эта лесная дорога ухабистая, а бывает, что на машине и вовсе не проедешь. Потому в своем обходе Василий Евгеньевич знает каждую тропинку.

На месте недавней вырубки работает трактор с плугом. Такая вспашка готовит благодатную почву под будущий еловый лес. Кажется, идеальное место для наших елочек найдено.

Яна Шипко:

Василий Евгеньевич, мне в теплице дали две молоденькие елочки, им по два года. Сказали, что можно уже посадить в лес. Расскажите, посоветуйте как и куда лучше, чтоб они точно прижились.

Василий Миронюк, лесник Бобрского опытно-производственного лесничества:

Лучше садить в борозды – это закрытые корневые системы, можно садить в любое время года. Вот сейчас попробуем.

С помощью специальной лесопосадочной трубы делаем лунку, получается не с первой попытки. Теперь главное – это поставить геометку, чтобы можно было спустя время навестить посаженный мной молодняк.

Яна Шипко:

Вот я и посадила первых два дерева в своей жизни. А наш герой уже спешит в лес, только поспевай. Прогулка не развлечений ради, опытным взглядом Василий Евгеньевич видит малейшие недочеты в лесном хозяйстве.

Яна Шипко:

Вот те красные ягоды можно есть?

Василий Миронюк:

Нет, красные ягоды нельзя есть. Это ландышник, а ландыш ядовитый. Полностью весь цветок ядовитый. Даже если ландыши поставить дома в вазу, то вода и то бывает ядовитая, надо выливать. Яна Шипко:

А чернику можно, ее я узнаю.

Василий Миронюк:

Да, чернику можно. Это в основном моя работа, ежедневно даже летом в важный период один – два раза обходить свой обход. Смотреть за состоянием. Одновременно делаю мониторинг, смотрю, где и что усыхает, где короед завелся, докладываю лесничему. Прочесываю лес свой. Яна Шипко:

А здесь, например, вокруг нас? Василий Миронюк:

Сейчас посмотрел, здесь нормально все. Лес здоровый, еще ему стоять, хотя он уже переспелый считается. Василий Евгеньевич родом из деревни Великий Лес. Символично. Успел в свое время поработать водителем и строителем, но в итоге вернулся к родным корням и, как оказалось, делу жизни. Лесником с тех пор работает уже 33 года. «На душе становится тепло, ты делаешь это не просто так». Лесничий из Беларуси объяснил, за что любит свою работу

Василий Миронюк:

Ответственность большая, охрана леса от незаконных порубок, надо найти броконьеров серьезных, а не мелких, которые какую-нибудь елочку вырубят на праздник.

Лесник он уже во втором поколении. Отец работал вальщиком леса. Кстати, это конек и Василия Евгеньевича. Он не раз был лучшим лесорубом Беларуси, участвовал в международных соревнованиях, а сегодня передает опыт молодым специалистам. Василий Миронюк:

Любой лес люблю, весной приятно, когда идешь, а тут молодняк и березки зеленеют, как будто выступают из леса, приятно смотреть. Зимой тоже хорошо. Шапки такие на деревьях, на сучьях, особенно на сосне. А на елке такие шапки снега лежат. Идешь, пробираешься, шмяк за шиворот – приятно. Для Василия Миронюка лесник – не просто профессия, с лесом свыкся, здесь черпает энергию и ни на что свою работу не променял бы.