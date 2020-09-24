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«Благодаря закрытому грунту деревья растут быстрее». В Крупском лесхозе поделились секретом выращивания елей и сосен

24 сентября 2020 07:48
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Этот миниатюрный сосновый бор высадили полгода назад. Набирать силу в теплице сеянцы будут до весны. И только потом подрастающие деревца «переселят» в лес, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

«Благодаря закрытому грунту деревья растут быстрее». В Крупском лесхозе поделились секретом выращивания елей и сосен-1

Яна Шипко, корреспондент:
Посмотришь, ну просто красивое махровое изумрудное одеяло. А между тем здесь 400 тысяч будущих деревьев сосны.

«Благодаря закрытому грунту деревья растут быстрее». В Крупском лесхозе поделились секретом выращивания елей и сосен-4

Елена Куцепалова, инженер по лесовосстановлению и мелиорации Крупского лесхоза:
Посев был в мае текущего года. Мы можем увидеть, что сеянец уже достиг где-то сантиметров десять, хотя он еще не до конца вырос. Основное – не одревеснела верхушечная почка.

«Благодаря закрытому грунту деревья растут быстрее». В Крупском лесхозе поделились секретом выращивания елей и сосен-7

Уход за молодыми хвойными здесь такой же, как на обычных грядках.

«Благодаря закрытому грунту деревья растут быстрее». В Крупском лесхозе поделились секретом выращивания елей и сосен-10

Елена Куцепалова:
Ежедневный полив, это подкормки, тщательный уход, прополки и человеческая любовь.

«Благодаря закрытому грунту деревья растут быстрее». В Крупском лесхозе поделились секретом выращивания елей и сосен-13

От работы тепличного комплекса буквально зависит будущее леса. Подходящая почва, температура, полив по часам – в таких оптимальных условиях растут сеянцы быстрее. Значит, у лесхоза больше посадочного материала для восстановления леса.

«Благодаря закрытому грунту деревья растут быстрее». В Крупском лесхозе поделились секретом выращивания елей и сосен-16

Елена Куцепалова:
Благодаря закрытому грунту они достигают намного большей высоты, по сравнению со своими «коллегами», которые растут в открытом грунте. Намного быстрее достигают полученную высоту. Если с питомника (с открытого грунта) выход сосны составляет всего 220 штук с одного метра квадратного, то благодаря закрытому грунту мы получаем от 800 до 1000 штук на один квадратный метр, соответственно, увеличиваем площади будущих лесов посадки, затрачивая наименьшие усилия.

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«Благодаря закрытому грунту деревья растут быстрее». В Крупском лесхозе поделились секретом выращивания елей и сосен-19

В первую очередь здесь высаживают лесообразующие породы: сосна, ель, ясень, дуб, клен. Ежегодно более 5 миллионов единиц. Вот, например, ровесники сосновых сеянцев. Только березки в разы выше, лиственные намного энергичнее идут в рост. Но есть и декоративные растения: туи, можжевельники, самшиты и даже кустарники голубики.

«Благодаря закрытому грунту деревья растут быстрее». В Крупском лесхозе поделились секретом выращивания елей и сосен-22

Елена Куцепалова:
Это еще одно из направлений лесного хозяйства и питомнического – зеленое черенкование. Ежегодно черенкуем около 50 тысяч черенков. Ззаготавливаем, потом их высаживаем в теплицы, где они укореняются. После того, как они укоренились, пересаживаем в горшочки для будущей радости населения.

«Благодаря закрытому грунту деревья растут быстрее». В Крупском лесхозе поделились секретом выращивания елей и сосен-25

Яна Шипко:
Сколько стоит такая туя?

Елена Куцепалова:
В зависимости от сорта, от пяти до восьми рублей.

«Благодаря закрытому грунту деревья растут быстрее». В Крупском лесхозе поделились секретом выращивания елей и сосен-28

Отдельный трудоемкий процесс – заготовка семян. Они не закупаются, а производятся тут же, берут их от лучших представителей пород. Освоили в Крупском лесхозе и финскую технологию выращивания саженцев. Семена высаживают в так называемые кассеты – специальные контейнеры. Будущие деревья растут словно в сотах: каждое отдельно. Получается, корни закрыты и не травмируются при пересадке.

«Благодаря закрытому грунту деревья растут быстрее». В Крупском лесхозе поделились секретом выращивания елей и сосен-31

Яна Шипко:
Очень хочется тоже внести свой вклад в красоту белорусских лесов. И мы попросили, чтобы мне доверили посадить самостоятельно в лесу две елочки.

«Благодаря закрытому грунту деревья растут быстрее». В Крупском лесхозе поделились секретом выращивания елей и сосен-34

Елена Куцепалова:
Это ель европейская с улучшенных семян. Это финский метод, который заключается в выращивании вот этого посадочного материала в закрытой корневой системе.

«Благодаря закрытому грунту деревья растут быстрее». В Крупском лесхозе поделились секретом выращивания елей и сосен-37

Яна Шипко:
Ну что, берем этих молодых зеленых красавиц с собой, едем дальше в лесные угодья, где и посадим их.

# Сельское хозяйство # общество # Елена Куцепалова # Яна Шипко # Фотофакт

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