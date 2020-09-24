«Благодаря закрытому грунту деревья растут быстрее». В Крупском лесхозе поделились секретом выращивания елей и сосен

Этот миниатюрный сосновый бор высадили полгода назад. Набирать силу в теплице сеянцы будут до весны. И только потом подрастающие деревца «переселят» в лес, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Яна Шипко, корреспондент:

Посмотришь, ну просто красивое махровое изумрудное одеяло. А между тем здесь 400 тысяч будущих деревьев сосны.

Елена Куцепалова, инженер по лесовосстановлению и мелиорации Крупского лесхоза:

Посев был в мае текущего года. Мы можем увидеть, что сеянец уже достиг где-то сантиметров десять, хотя он еще не до конца вырос. Основное – не одревеснела верхушечная почка.

Уход за молодыми хвойными здесь такой же, как на обычных грядках.

Елена Куцепалова:

Ежедневный полив, это подкормки, тщательный уход, прополки и человеческая любовь.

От работы тепличного комплекса буквально зависит будущее леса. Подходящая почва, температура, полив по часам – в таких оптимальных условиях растут сеянцы быстрее. Значит, у лесхоза больше посадочного материала для восстановления леса.

Елена Куцепалова:

Благодаря закрытому грунту они достигают намного большей высоты, по сравнению со своими «коллегами», которые растут в открытом грунте. Намного быстрее достигают полученную высоту. Если с питомника (с открытого грунта) выход сосны составляет всего 220 штук с одного метра квадратного, то благодаря закрытому грунту мы получаем от 800 до 1000 штук на один квадратный метр, соответственно, увеличиваем площади будущих лесов посадки, затрачивая наименьшие усилия. Рубка, уход за лесными культурами, осветление. Лесник рассказал о своей работе в Крупском лесничестве

В первую очередь здесь высаживают лесообразующие породы: сосна, ель, ясень, дуб, клен. Ежегодно более 5 миллионов единиц. Вот, например, ровесники сосновых сеянцев. Только березки в разы выше, лиственные намного энергичнее идут в рост. Но есть и декоративные растения: туи, можжевельники, самшиты и даже кустарники голубики.

Елена Куцепалова:

Это еще одно из направлений лесного хозяйства и питомнического – зеленое черенкование. Ежегодно черенкуем около 50 тысяч черенков. Ззаготавливаем, потом их высаживаем в теплицы, где они укореняются. После того, как они укоренились, пересаживаем в горшочки для будущей радости населения.

Яна Шипко:

Сколько стоит такая туя? Елена Куцепалова:

В зависимости от сорта, от пяти до восьми рублей.

Отдельный трудоемкий процесс – заготовка семян. Они не закупаются, а производятся тут же, берут их от лучших представителей пород. Освоили в Крупском лесхозе и финскую технологию выращивания саженцев. Семена высаживают в так называемые кассеты – специальные контейнеры. Будущие деревья растут словно в сотах: каждое отдельно. Получается, корни закрыты и не травмируются при пересадке.

Яна Шипко:

Очень хочется тоже внести свой вклад в красоту белорусских лесов. И мы попросили, чтобы мне доверили посадить самостоятельно в лесу две елочки.

Елена Куцепалова:

Это ель европейская с улучшенных семян. Это финский метод, который заключается в выращивании вот этого посадочного материала в закрытой корневой системе.