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Потребитель на первом месте. Почему сотрудники «Беллакта» против забастовок на предприятиях

24 сентября 2020 07:39
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Новости Беларуси. Попытки расшатать ситуацию в промышленном комплексе нашей страны оказались неудачными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Потребитель на первом месте. Почему сотрудники «Беллакта» против забастовок на предприятиях-1

Все крупные производства работают в штатном режиме, несмотря на продолжающиеся призывы со стороны отдельных Telegram-каналов не выходить на работу. Подавляющее большинство белорусов против такой разрушительной риторики.

Кураторы протестов из Польши и Литвы с особым вниманием вели свою деятельность в приграничных районах Беларуси. Однако в Гродненской области призывы к забастовкам остались незамеченными. Завод «Беллакт» – одно из 9 предприятий Волковысского района, которое оставило оппозиционеров не у дел.

Потребитель на первом месте. Почему сотрудники «Беллакта» против забастовок на предприятиях-4

«Беллакт» – единственный в Беларуси производитель сухого детского питания, один из крупнейших игроков рынка на территории СНГ. Удельный вес экспорта в общем объеме достигает 45 %. Продукция предприятия поставляется в более чем 20 стран мира.

Здесь тоже никому нет дела до легкомысленных бойкотов и остановки предприятия.

Потребитель на первом месте. Почему сотрудники «Беллакта» против забастовок на предприятиях-7

Татьяна Лис, диспетчер производства ОАО «Беллакт»:
Ежесуточно на завод приходит более 700 тонн молока, поэтому основные три цеха работают круглосуточно. Потребитель находится на первом месте. Нам некогда останавливаться. Мы кормим своих детей, мы кормим своих родителей, мы стараемся обеспечить всю Беларусь.

Потребитель на первом месте. Почему сотрудники «Беллакта» против забастовок на предприятиях-10

Людмила, мастер молочного цеха ОАО «Беллакт»:
Наш вклад, который мы внесли, мы не можем потерять. Нужна людям зарплата, что нам и дает наше предприятие. Мы работаем круглосуточно, мы не останавливались ни на какие забастовки.

Потребитель на первом месте. Почему сотрудники «Беллакта» против забастовок на предприятиях-13

Сотрудники «Беллакт» уверены, что подрыв экономики поставит крест на тех успехах, которых страна добилась за последние годы.

Людмила:
Хотелось бы сказать, что надо ценить то, что у нас есть, надо беречь то, что есть, и совершенствовать, стараться строить наше будущее всем вместе, а не смотреть на Запад.

Потребитель на первом месте. Почему сотрудники «Беллакта» против забастовок на предприятиях-16

Татьяна Лис:
Хочется, чтобы все были обеспечены, чтобы у всех была работа, поэтому я не за забастовки. И хочу, чтобы все у нас хорошо было в стране.

# Предприятия Беларуси # общество # Татьяна Лис # Фотофакт

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