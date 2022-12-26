Как ухаживать за автомобилем зимой? Отвечает опытный водитель

Зимний период по праву считается самым опасным для автомобилистов. Гололед, снег, плохая видимость на дороге – все это может стать причиной аварии. Профилактика неприятных ситуаций – грамотный уход за автомобилем. Как же делать это правильно, пробуем разобраться.

Константин Недбальский, преподаватель в автошколе:

В зимний период правилами прописано, например, пункт 207.1 26-й главы, что с 1 декабря по 1 марта на всех колесах транспортного средства категории Б должны быть оборудованы зимние шины, которые согласно пункту 25 главы 5 положения 4 должны быть по высоте протекторов не менее 4 миллиметров.

Также не стоит забывать и о том, что транспортное средство запрещено использовать, если существуют наслоения, которые ограничивают обзор водителя. Но прежде чем выехать на дорогу, стоит позаботиться и об электрике автомобиля.

Константин Недбальский:

Самое главное, что у нас страдает зимой – аккумуляторная батарея. Она разряжается, емкость быстро теряется. Если есть такая возможность, то нужно проверить (самому или съездить на станцию техобслуживания) плотность электролита в аккумуляторной батарее. Если будет необходимость, то необходимо заменить батарею.