Как ухаживать за автомобилем зимой? Отвечает опытный водитель
Зимний период по праву считается самым опасным для автомобилистов. Гололед, снег, плохая видимость на дороге – все это может стать причиной аварии. Профилактика неприятных ситуаций – грамотный уход за автомобилем. Как же делать это правильно, пробуем разобраться.
Константин Недбальский, преподаватель в автошколе:
В зимний период правилами прописано, например, пункт 207.1 26-й главы, что с 1 декабря по 1 марта на всех колесах транспортного средства категории Б должны быть оборудованы зимние шины, которые согласно пункту 25 главы 5 положения 4 должны быть по высоте протекторов не менее 4 миллиметров.
Также не стоит забывать и о том, что транспортное средство запрещено использовать, если существуют наслоения, которые ограничивают обзор водителя. Но прежде чем выехать на дорогу, стоит позаботиться и об электрике автомобиля.
Константин Недбальский:
Самое главное, что у нас страдает зимой – аккумуляторная батарея. Она разряжается, емкость быстро теряется. Если есть такая возможность, то нужно проверить (самому или съездить на станцию техобслуживания) плотность электролита в аккумуляторной батарее. Если будет необходимость, то необходимо заменить батарею.
А вот интересный лайфхак от опытного водителя.
Константин Недбальский:
Помыть автомобиль, например. Все водители, которые беспокоятся за кузов. Естественно, у нас много применяется различных солей и смесей антискользящего покрытия. Когда погода плюс, обязательно стоит смывать все это. То есть заехал на мойку самообслуживания либо обратиться к специалистам.
Процесс подготовки к зимнему периоду и уход за автомобилем занимают немало времени и ни чуть не меньше сил. Естественно, что у каждого водителя может возникнуть вопрос, а обязательно ли все это делать?
Константин Недбальский:
Я скажу так, любишь кататься – люби и саночки возить. Готовь сани с лета. Люди не зря придумали много поговорок, естественно, за автомобилем нужно ухаживать, какой бы он ни был – новый или старый.
Безопасность – превыше всего! А качество и комфорт в вождении напрямую зависят от внимания водителя к своему транспортному средству. Также не забывайте соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.
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