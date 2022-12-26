«Воздух становится как после грозы». Студент из Могилёва придумал экономичный аналог кондиционеру

Новости Беларуси. Воздух, обогащенный озоном, дистанционный полив цветов и инклюзивная мастерская для особенных детей. Городской этап республиканского конкурса «100 идей для Беларуси» прошел в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самые достойные и яркие проекты вышли в областной финал. Молодежь в очередной раз удивила жюри нестандартным подходом к, казалось бы, уже стандартным вещам. С теми, кто двигает прогресс познакомилась, Юлия Мычка.

Никита Калистратов, учащийся Могилевского профессионального электротехнического колледжа:

Она очищает воздух от всех вредных веществ. Этим она и представляет замену для кондиционеров.

Идея создать установку, которая будет очищать и освежать воздух в помещении, у Никиты Калистратова родилась в споре. Его старший брат боится сквозняков, а он, наоборот, любит когда в комнате прохладно. Чтобы решить эту проблему, учащийся Могилевского профессионального электротехнического колледжа задумался над созданием прибора, который станет проводником воздуха с улицы, а еще улучшит его качества: избавит от вредных веществ и насытит озоном. Такая труба устанавливается в вентиляционную шахту.

Никита Калистратов:

В установке воздух проходит через угольные фильтры, далее убиваются бактерии с помощью бактерицидной лампы и генератор озона. Генератор озона отбивает запахи всех вредных веществ. И воздух становится как после грозы.

Чтобы оценить возможности нового прибора, творческая команда новаторов моделировала разные ситуации. Например, загрязнение воздуха дымом. Диагностику делали с помощью специального анализатора. Показатели на экране доказывают, что установка способна сделать воздух чище в пять раз.

Валерий Бегунов, преподаватель Могилевского профессионального электротехнического колледжа:

Я делал замеры, даже у детей мерил давление. У них даже стабилизировалось давление. Потом, наличие озона в кислороде дает лучшее кровообращение у человека. Сейчас колледж занимается приобретением патента, но даже без него разработкой уже заинтересовался бизнес. Ведь глоток свежего воздуха будет не лишним в любом помещении, где находятся люди: от обычной квартиры до спортивного зала или поликлиники.

Юлия Мычка, корреспондент:

Чтобы насытить полезным озоном комнату, установка должна работать около восьми минут. И, что важно, она поглощает в 83 раза меньше энергии, чем обычный кондиционер.

Цветок окутанный проводами – это проект Могилевского технологического колледжа. Он настоящая находка для тех, кто, отправляясь в отпуск, ломает голову над вопросом: кто польет цветы? Автополив растений родился из желания помочь маме на даче.

Максим Линкевич, учащийся Могилевского технологического колледжа:

Себестоимость данной установки получается 50-60 рублей, но надо учитывать, что это не только на один цветок. Это еще и управляющая плата сама и насос (помпа).

С помощью специального приложения можно отслеживать уровень влажности в горшке и при необходимости дистанционно поливать не только домашние цветы, но и не дать зачахнуть целой теплице. Максим Линкевич:

Моя мама очень любит выращивать растения летом, то есть помидоры, огурцы. Но она достаточно плохо переносит жару.

Чуть меньше техники, но больше души в проекте, который представят на областном финале учащиеся социально-педагогического колледжа Могилева. Инклюзивная мастерская «Чудо, доступное каждому» – это место, где дети с особенностями смогут прикоснуться к увлекательному миру анимации, а будущие воспитатели и учителя получить ценный опыт работы с такими ребятами. В стенах колледжа уже прошел первый мастер-класс такого формата. И он доказал: такой творческой лаборатории детям с ограниченными возможностями очень не хватает.

Ирина Карпенко, учащаяся социально-педагогического колледжа Могилева:

Данный проект научит деток писать сценарий, создавать мультики, окунуться в мир творчества, почувствовать себя героями мультфильмов. И в январе пройдет еще один мастер-класс в стенах нашего учреждения образования.