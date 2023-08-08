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Утром – работник завода, вечером – талантливый оператор. Белорус снимает репортажи про коллег

08 августа 2023 18:18
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Новости Беларуси. Когда работа в удовольствие. 26-летний клетчанин Глеб Шапко трудится на механическом заводе. Однако спокойно мог бы стать профессиональным оператором или видеоинженером, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. В свободное время парень снимает репортажи про своих коллег и историю предприятия. Его ролики набирают сотни просмотров в социальных сетях. В чем популярность?

Материал Влады Родовской.

Утром – работник завода, вечером – талантливый оператор. Белорус снимает репортажи про коллег-1

Комплектация видеосистем, сборка и штекировка жгутов – именно так выглядит обычный рабочий день Глеба Шапко. После армии молодой человек попал на крупное предприятие в городе. Интересное направление, где нужна не столько физическая подготовка, как и логический подход.

Утром – работник завода, вечером – талантливый оператор. Белорус снимает репортажи про коллег-4

Глеб Шапко, вязальщик Клецкого мехзавода:
Ставим на автобусы видиосистемы, системы видеонаблюдения. Тоже я занимаюсь сборкой – это моя второстепенная работа.

Утром – работник завода, вечером – талантливый оператор. Белорус снимает репортажи про коллег-7

Но только близится вечер, и рабочий день подходит к концу, Глеб берется за видеокамеру. Через объектив реализует творческий потенциал.

Подробнее в видео.

# Предприятия Беларуси # общество # Влада Родовская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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