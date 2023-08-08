Утром – работник завода, вечером – талантливый оператор. Белорус снимает репортажи про коллег

Новости Беларуси. Когда работа в удовольствие. 26-летний клетчанин Глеб Шапко трудится на механическом заводе. Однако спокойно мог бы стать профессиональным оператором или видеоинженером, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. В свободное время парень снимает репортажи про своих коллег и историю предприятия. Его ролики набирают сотни просмотров в социальных сетях. В чем популярность? Материал Влады Родовской.

Комплектация видеосистем, сборка и штекировка жгутов – именно так выглядит обычный рабочий день Глеба Шапко. После армии молодой человек попал на крупное предприятие в городе. Интересное направление, где нужна не столько физическая подготовка, как и логический подход.

Глеб Шапко, вязальщик Клецкого мехзавода:

Ставим на автобусы видиосистемы, системы видеонаблюдения. Тоже я занимаюсь сборкой – это моя второстепенная работа.