Утром – работник завода, вечером – талантливый оператор. Белорус снимает репортажи про коллег
Новости Беларуси. Когда работа в удовольствие. 26-летний клетчанин Глеб Шапко трудится на механическом заводе. Однако спокойно мог бы стать профессиональным оператором или видеоинженером, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. В свободное время парень снимает репортажи про своих коллег и историю предприятия. Его ролики набирают сотни просмотров в социальных сетях. В чем популярность?
Материал Влады Родовской.
Комплектация видеосистем, сборка и штекировка жгутов – именно так выглядит обычный рабочий день Глеба Шапко. После армии молодой человек попал на крупное предприятие в городе. Интересное направление, где нужна не столько физическая подготовка, как и логический подход.
Глеб Шапко, вязальщик Клецкого мехзавода:
Ставим на автобусы видиосистемы, системы видеонаблюдения. Тоже я занимаюсь сборкой – это моя второстепенная работа.
Но только близится вечер, и рабочий день подходит к концу, Глеб берется за видеокамеру. Через объектив реализует творческий потенциал.
Подробнее в видео.