На деревьях жёлтые листья. Какой будет осень, расскажут народные приметы

К гадалке не ходи! Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы! 17 июля. Андрей Налива. Наливой преподобного Андрея на Руси прозвали за то, что к его именинам на полях наливались озимые культуры, рассказали в программе « Плюс-минус ». Если в этот день шел дождь, его называли «андреевским». Если же на Андрея появлялись на деревьях желтые листья – это предвещало раннюю осень.

18 июля. Афанасьев день. Месяцев праздник. На Руси в этот день вечером выходили на улицу и смотрели, как месяц «играет» в небе – перебегает с места на место, изменяет цвет, то прячется за облака, то вновь показывается. Считалось, что так месяц празднует свой день. Такая «игра» предвещала хороший урожай. Если к тому же месяц светил ясно, был хорошо виден – это сулило сухую и теплую осень.

19 июля. Сысоев день. Считалось, что утром в этот день роса приобретает целебные свойства и дарит силы и здоровье и человеку, и зверю, и птице. «Сысой – ходи по росе босой». Также верили, что утренняя роса способствует созреванию хлеба. Еще в этот день в деревнях по обыкновению начинали делать варенье из черной смородины.